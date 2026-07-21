52o Φεστιβάλ ΚΝΕ –«Οδηγητή» στην Ιεράπετρα την Παρασκευή 24 Ιουλίου

Με σύνθημα εμπνευσμένο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Μπ. Μπρεχτ: «"Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!"... Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό», συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», με στάση στην Ιεράπετρα την Παρασκευή 24 Ιούλη, στο πάρκο Μίνως στις 7:30 μ.μ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:



 Συναυλία με το Δημήτρη Λέκκα



 Ομιλία από την Τατιάνα Γόντικα, μέλος ΓΠ Κρήτης ΚΝΕ



 Μεγάλη συναυλία με τους Φερ’ το Φόκο

Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΔΣΕ και βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής.

Σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις της ΚΝΕ στο Λασίθι επιδιώκουν να συζητήσουν με εκατοντάδες νέους και νέες ότι ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρα και ρεαλιστικά. Ο λαός και η νεολαία, με μπροστάρη το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους την οριστική διέξοδο από το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Όσοι και όσες ανησυχούν με τις πυκνές πολεμικές εξελίξεις, εξοργίζονται με τα εγκλήματα που γεννά συνεχώς το σύστημα και το κράτος του κέρδους, αναρωτιούνται για το «τι πρέπει να κάνουμε», θα βρουν τις απαντήσεις στις πολύμορφες εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.



Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» ως θεσμός εδώ και πάνω από 50 χρόνια είναι μια “πολιτεία” πολιτισμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας, διάδοσης της πρωτοπόρας τέχνης. Αντανακλά την ηρωική πάλη του ΚΚΕ και της νεολαίας του μέσα στην ιστορία και τις στιγμές της πάλης του λαού μας που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για το μέλλον. Ιδιαίτερα φέτος πιάνουμε το κόκκινο νήμα και τιμάμε τους 200 εκτελεσμένους Κομμουνιστές της Καισαριανής, ερχόμαστε σε επαφή με την κορυφαία έκφραση της ταξικής πάλης στη χώρα μας στον 20ό αιώνα που σηματοδοτείται με την συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

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