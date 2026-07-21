Η Κατερίνα Καινούργιου εκπλήρωσε το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή

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Το τάμα της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή εκπλήρωσε ένα χρόνο μετά η Κατερίνα Καινούργιου και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους και εξήγησε τον λόγο της επίσκεψης.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις 14 Αυγούστου 2025, στην οποία διακρίνεται ένα μεταλλικό τάμα που απεικονίζει ένα βρέφος, συνοδεύοντάς τη με το εξής κείμενο:

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Παροικιά της Πάρου», έγραψε η παρουσιάστρια.

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