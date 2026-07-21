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GOSSIP - LIFESTYLE

Θύμα απάτης ο Αντώνης Κανάκης

κανακης
clock 19:00 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Αντώνης Κανάκης έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, αγνωστοι δημιούργησαν ένα παραποιημένο βίντεο (deepfake), στο οποίο ο δημοφιλής παρουσιαστής φαίνεται να διαφημίζει καζίνο.

Ο Αντώνης Κανάκης επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για να προστατεύσει τον κόσμο από την εξαπάτηση.

«Αγαπητοί φίλοι καλή εβδομάδα! Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο (αφού είναι μάλλον αυτονόητο), αλλά για τυπικούς λόγους θα ήθελα να ενημερώσω ότι μία διαφήμιση που κυκλοφορεί στο FB στην οποία εμφανίζομαι να διαφημίζω ένα καζίνο, είναι ΑΙ απάτη.

Φυσικά θα αντιμετωπιστεί σε νομικό επίπεδο όπως πρέπει, αν και στον κωμικό αυτόν νέο κόσμο που ζούμε, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα», έγραψε ο παρουσιαστής.

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Αντώνης Κανάκης Απάτη
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