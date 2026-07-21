Συνάντηση Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου

Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, συναντήθηκε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κρίσιμα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ενέργεια, στην ανάπτυξη, στους δασικούς χάρτες και στην προστασία του περιβάλλοντος στην Κρήτη.



Μετά τη συνάντηση ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση :



«Είχαμε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου. Η Κρήτη αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα του νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής έβαλε οριστικό τέλος σε μια ενεργειακή απομόνωση που χαρακτήριζε το νησί επί δεκαετίες. Πρόκειται για ένα έργο ιστορικής σημασίας. Η βαθύτερη και τεχνικά πιο σύνθετη ηλεκτρική διασύνδεση που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και μία από τις πιο απαιτητικές παγκοσμίως. Και όχι μόνο αυτό. Η σύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, για μεγαλύτερη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τη στήριξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νησί. Με άλλα λόγια, η Κρήτη παύει να αποτελεί μια ενεργειακά απομονωμένη περιοχή. Μετατρέπεται σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους της χώρας. Με ρόλο που εκτείνεται από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις έως τις έρευνες υδρογονανθράκων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.



Συζητήσαμε ακόμη σχετικά με τη διαχείριση υδάτινων πόρων στο νησί μας και τον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ για τη χρηματοδότηση έργων ύδρευσης σε Δήμους της Π.Ε. Ηρακλείου. Ο Υπουργός με ενημέρωσε για την ανακοίνωση νέας πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έργων ύδρευσης συνολικού ύψους έως 65 εκ. €. Για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας με δυνητικούς δικαιούχους Δήμους και ΔΕΥΑ, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα της λειψυδρίας. Η Πρόσκληση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης υπαγωγής του Δήμου Βιάννου στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του ΥΠΕΝ. Επίσης συζητήσαμε για την πορεία εξέλιξης των δασικών χαρτών στην Π.Ε. Ηρακλείου και τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας σε σχετικά προβλήματα. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος με ένα εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιοποικιλότητας. Όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και δρομολογούνται από το αρμόδιο Υπουργείο κατατείνουν ακριβώς στην προστασία αυτής της βιοποικιλότητας, για λόγους όχι μόνο ηθικούς αλλά και βαθύτατα οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η σύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας»

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