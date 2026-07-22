Παραγωγή καρπουζιών: Σαπίζουν στα χωράφια με τιμές κάτω από 10 λεπτά

Στα αζήτητα βρίσκονται τα καρπούζια αυτή την περίοδο, δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον και μεγάλες ποσότητες μένουν ασυγκόμιστες και σαπίζουν στα χωράφια.

Η φετινή χρονιά για το καρπούζι δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν οι παραγωγοί με τις τιμές να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αν και υπήρξε ένα καλό ξεκίνημα στην αρχή της εμπορικής περιόδου. Η εικόνα της αγοράς δείχνει μια καταστροφική χρονιά για τους παραγωγούς.

Ο κ. Ανδρέας Βασιλόπουλος, παραγωγός καρπουζιού από την Αμαλιάδα, τονίζει στον ΑγροΤύπο ότι αυτή την περίοδο τα καρπούζια είναι στα αζήτητα και σαπίζουν στα χωράφια. Δεν υπάρχει καθόλου εμπορικό ενδιαφέρον και όσα πωλούνται οι τιμές είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν συμφέρει με το σημερινό κόστος να κάνει συγκομιδή ο παραγωγός καρπουζιών όταν η τιμή τους είναι κάτω από τα 10 λεπτά το κιλό. Αυτή την περίοδο έχουν πέσει μεγάλες ποσότητες στην αγορά και δεν υπάρχει ζήτηση. Επίσης έχουν ξεκινήσει οι συγκομιδές καρπουζιών σε πολλά κράτη της Ευρώπης και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για εξαγωγές ώστε να απορροφήσουν την παραγωγή.

Από την πλευρά του ο κ. Ανδρέας Ψαχούλιας, από τα Δουναίικα της Ηλείας, τονίζει στον ΑγροΤύπο ότι εδώ και 40 ημέρες - από τις 10 Ιουνίου - τα καρπούζια είναι στα αζήτητα και οι τιμές έχουν πέσει κάτω από τα 10 λεπτά το κιλό. Μιλάμε για καρπούζια που φεύγουν από τον παραγωγό με τιμή από 6 έως και 8 λεπτά το κιλό. Φέτος στα προβλήματα του αυξημένου κόστους παραγωγής και της αύξησης των εργατικών έρχονται να προστεθούν και οι πολύ χαμηλές τιμές. Και μιλάμε για ένα προϊόν που δεν έχει καμιά επιδότηση από την ΚΑΠ. Πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουμε εισόδημα από την πώληση των προϊόντων μας.

Ο γεωπόνος και πρώην Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, αναφέρει στον ΑγροΤύπο ότι αυτή την εποχή γίνεται συγκομιδή καρπουζιών σε όλη την χώρα και οι ποσότητες είναι μεγάλες. Οι τιμές όμως κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όταν το κόστος για τα καρπούζια κυμαίνεται στα 15 έως 18 λεπτά το κιλό δεν μπορεί να τα πουλάει ο παραγωγός κάτω από 10 λεπτά. Στην περιοχή της Τριφυλίας τα πρώιμα καρπούζια κινήθηκαν φέτος σε καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές, κυρίως λόγω των συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό 20% έως 30% δεν κατάφερε να πιάσει μια καλή τιμή. Στη δεύτερη καλλιέργεια, που είναι όμως σε μειωμένη έκταση (περίπου 1.500 στρέμματα) η συγκομιδή θα ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Αυγούστου.

Προβλήματα και στην Ουγγαρία

Από τα μέσα Ιουλίου έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά της ΕΕ τα καρπούζια από την Ουγγαρία, με προβλήματα όμως στην απορρόφησή τους από την αγορά.

Η Ουγγαρία είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός καρπουζιού στην Ευρώπη, μετά την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Καρπουζιού της Ουγγαρίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε ζητούσε από τους λιανοπωλητές να συνεργαστούν με τους εγχώριους παραγωγούς για να αποφύγουν τις αδικαιολόγητες μειώσεις των τιμών. Επίσης του προέτρεπε να δώσουν προτεραιότητα στα ουγγρικά καρπούζια έναντι των εισαγογόμενων.

Μάλιστα, στις 15 Ιουλίου, απείλησε ότι θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και δωρεάν διανομή καρπουζιών, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τιμές πώλησης που να ικανοποιούν τους παραγωγούς. Τελικά ακύρωσε τις κινητοποιήσεις και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις αλυσίδες εφοδιασμού (σούπερ μάρκετ).

Στην Ουγγαρία, περίπου 1.500 οικογένειες ασχολούνται με την καλλιέργεια καρπουζιού. Φέτος, τα καρπούζια καλλιεργήθηκαν σε περίπου 34.800 στρέμματα στην χώρα.

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