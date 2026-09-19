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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιταλία: Ισοπαλία και παρέα στην κορυφή για Ρόμα και Ίντερ

ρομα ιντερ
clock 21:20 | 19/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Serie A… Και αυτό γιατί Ρόμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο ντέρμπι κορυφής για την 5η αγωνιστική, με αποτέλεσμα οι δύο «μονομάχοι» να συνεχίσουν να «συγκατοικούν» στο… ρετιρέ, γνωρίζοντας την πρώτη απώλεια βαθμών τους στο εφετινό πρωτάθλημα. Ο Μανού Κονέ πέτυχε και τα δύο γκολ των «τζιαλορόσι», ωστόσο οι -κάτοχοι του τίτλου- «νερατζούρι» πήραν το βαθμό με δύο τέρματα του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ρόμα και πέρασε στο ματς στο 81ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μάριο Ερμόσο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στη Serie A:

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

Μόντσα – Σασουόλο 2-1

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Μπολόνια – Τορίνο 1-1

Ουντινέζε – Κάλιαρι 0-1

Ρόμα – Ίντερ 2-2

21:45 Βενέτσια – Λάτσιο

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

13:30 Φιορεντίνα – Νάπολι

16:00 Φροζινόνε – Κόμο

16:00 Πάρμα – Τζένοα

19:00 Γιουβέντους – Αταλάντα

21:45 Μίλαν – Λέτσε

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