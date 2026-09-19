Super Cup Ηρακλείου: Στον Εργοτέλη ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, 4-2 τη Χερσόνησο!

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Στα «κιτρινόμαυρα» βάφτηκε το πρώτο Super Cup της σεζόν

, καθώς ο Εργοτέλης επικράτησε με 4-2 της Χερσονήσου

σε έναν συναρπαστικό τελικό που διεξήχθη στο γήπεδο του Αλμυρού

στο Γάζι. Η ομάδα του Μανώλη Σουτζή παρουσίασε ανώτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και κατέκτησε πανάξια τo τρόπαιο, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου.

Ο Εργοτέλης μπήκε ιδανικά και στο δεύτερο ημίχρονο καθώς βρήκε νέο γκολ, με τον Ντίσα να σκοράρει για δεύτερη φορά μετά από ασίστ του Στεφανάκη. Στη συνέχεια ακολούθησε το διάστημα όπου η Χερσόνησος βρήκε δύο γκολ και έφτασε κοντά στην ανατροπή.

Η Χερσόνησος μείωσε με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Δαμιανάκη στο 54ο λεπτό και με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ στο 68’ ο Φρόκου εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κιρκιλιανίδη μειώνοντας ακόμα περισσότερο. Η ομάδα του Μάριου Σηφάκη δεν κατάφερε όμως να ισοφαρίσει και ο Νοκάι «έγραψε» το 4-2 στο 77’ με εντυπωσιακή ενέργεια, κάνοντας εκ νέου δύσκολη τη «ζωή» της Χερσονήσου.

Το 4-2 έμεινε έως το φινάλε και ο Εργοτέλης κατέκτησε τον τίτλο που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου.

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Γκόγκος, Κιρκιλιανίδης, Γωνιωτάκης, Στεφανάκης Νοκάι, Φερεκίδης, Χαραλάμπης, Πατηνιώτης, Ντίσα, Ζοάο Τόμας, Σένκα

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Σηφάκης, Φρόκου, Πρέντι, Λουμπάκης, Δαμιανάκης, Αγριμάκης, Τουργαΐδης, Μανουσάκης, Ψαρράς, Μουλας, Καλογεράκης

Πηγή φωτο: primesport.gr