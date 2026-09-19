Α1 ΕΠΣΗ: «Τεσσάρα» ο Ανθεστίων, «διπλό»-θρίλερ ο Νέος Ηρόδοτος, νίκη για ΠΑΝΟΜ και ισοπαλία στην Ελιά!

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Με συναρπαστικές αναμετρήσεις και πλούσιο θέαμα άνοιξε η αυλαία της 2ης αγωνιστικής στην Α1 ΕΠΣΗ, με τις σαββατιάτικες αναμετρήσεις να προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις και σπουδαία διπλά από Νέο Ηρόδοτο και Ανθεστίωνα. Νίκη και για τον ΠΑΝΟΜ στα Μάλια 91-0 τον ΟΦΑ) ενω Ρωμανός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στην Ελιά.

Τα ματς του Σαββάτου (19/09)

Δαμάστα – Ανθεστίωνας 1-4: Επιβλητικό πέρασμα για τον Ανθεστίωνα, ο οποίος «καθάρισε» το παιχνίδι χάρη στα δύο γκολ του Νοδαράκη (3', 60') και τα τέρματα των Μαγάκη (30') και Σφακιανάκη (70'). Το μόνο που κατάφερε η Δαμάστα ήταν να μειώσει στο 81' με τον Νόργκεν.

Μινωική – Νέος Ηρόδοτος 2-3: Ματς-θρίλερ με πέντε γκολ. Η Μινωική προηγήθηκε νωρίς με τον Σαραφαλντίν (8'), αλλά ο Νέος Ηρόδοτος γύρισε το ματς με τους Μπαρδάκη (19') και Χαρίτο (41' πεν.). Ο Περογαμβράκης ισοφάρισε σε 2-2 στο 76' για τους γηπεδούχους, όμως ο Βλαχόβας στο 80' χάρισε το σπουδαίο «διπλό» στην ομάδα του.

ΠΑΝΟΜ – ΟΦΑ 1-0: Ένα γκολ του Ρούκα στο 54ο λεπτό ήταν αρκετό για να δώσει το πολύτιμο τρίποντο στον ΠΑΝΟΜ, αφήνοντας τον ΟΦΑ χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ρωμανός – ΠΑΟΚ 0-0: Στο γήπεδο της Ελιάς, Ρωμανός και ΠΑΟΚ εξουδετέρωσαν ο ένας τον άλλον, μένοντας στο μηδέν, αποτέλεσμα που τους διατηρεί πάντως στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Το Πρόγραμμα της Κυριακής (20/09)

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τέσσερις αναμετρήσεις:

16:30 Τύλισος – ΑΕΚ

16:30 Αλμυρός – Μοχός

17:00 Ζαρός – ΠΟΑ Β’

17:00 Αετός Ανωγείων – Ρούβας

Η βαθμολογία:

1. ΠΑΟΚ 4*



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2. Νέος Ηρόδοτος 4*



3. Ρωμανός 4*



4. ΠΑΝΟΜ 4*



5. Ανθεστίων 3*



6. Ζαρός 3



7. Μοχός 3



8. Αλμυρός 3



9. Ρούβας 1



10. Τύλισος 1



11. ΠΟΑ Β’ 1



12. ΑΕΚ 1



13. Μινωική 0*



14. ΟΦΑ 0*



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15. Δαμάστα 0*



16. Αετός Ανωγείων 0



*Έχουν παιχνίδι παραπάνω

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