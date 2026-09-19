Τριαντάφυλλος: Η αποκάλυψη για το χωρισμό του

Ο Τριαντάφυλλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και αναφέρθηκε στο τέλος του γάμου του από τη Δήμητρα Σιαμπάνη.

«Όταν χωρίζεις υπάρχει και η στεναχώρια, υπάρχει και το “γιατί να γίνονται όλα αυτά”. Το Survivor έπαιξε κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Γενικά, πήγα να παλέψω για την οικογένεια, για την καριέρα. Πήγα να παλέψω για μας. Ό,τι και να έκανα, θα το έκανα για την οικογένειά μου», είπε αρχικά.

«Όταν συνηθίζεις να είσαι με ανθρώπους συνέχεια στο ίδιο σπίτι για 15-16 χρόνια, το λέει και μόνο του. Ξέρεις τα πάντα. Δηλαδή κοιμάσαι με έναν άνθρωπο 16 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι χωρίζεις γιατί κάτι έχει τελειώσει. Οπότε, για να έχει τελειώσει αυτό το κάτι, σιγά σιγά τελειώνουν και τα άλλα. Τέσσερα χρόνια είμαστε χώρια με τη Δήμητρα. Η αλήθεια είναι ότι μέρα με τη μέρα γίνομαι πιο ώριμος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου και με κάνει πιο ώριμο και ο γιος μου», αποκάλυψε ο Τριαντάφυλλος.

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