Φιλικά Γ’ Εθνικής: Νίκη για ΠΟΑ στην «πρόβα τζενεράλε», ήττα για ΑΟ Τυμπακίου από την Επισκοπή

Στην τελική ευθεία για την έναρξη του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, οι ομάδες της Κρήτης έδωσαν τα τελευταία τους δυνατά φιλικά τεστ, βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότητάς τους.

ΠΟΑ – ΑΟΑΝ 1-0: Ο Νύκταρης έκρινε το ντέρμπι στο Ατσαλένιο

Στην «πρόβα τζενεράλε» των δύο ομάδων, ο ΠΟΑ παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός και πήρε τη φιλική νίκη με 1-0 απέναντι στον ΑΟΑΝ.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Μανώλης Ροβίθης τροφοδότησε τον Μιχαλανδρέα Νύκταρη, ο οποίος γύρισε ωραία μέσα στην περιοχή και «εκτέλεσε» με σουτ τον αντίπαλο τερματοφύλακα.Το δοκάρι: Η μεγαλύτερη στιγμή για την ομάδα του Αγίου Νικολάου ήρθε στο 40ό λεπτό, με τον Κωνσταντίνο Μηλιώτη να σημαδεύει το δοκάρι της εστίας του ΠΟΑ, χάνοντας την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ.

ΑΟ Τυμπακίου – Επισκοπή 0-2: Ήττα στην πρόβα πρωταθλήματος

Με ήττα ολοκλήρωσε τις φιλικές του υποχρεώσεις ο ΑΟ Τυμπακίου, χάνοντας με 2-0 στην έδρα του από την ανανεωμένη Επισκοπή, η οποία έδωσε το πρώτο της ματς μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Κώστα Φραντζέσκο.Η ομάδα του Νίκου Σουτζή είχε καλά διαστήματα στο παιχνίδι, αλλά και στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη σέντρα της Γ’ Εθνικής. Η ομάδα του Ρεθύμνου βρήκε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ο Κωστάκης άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος, ενώ ο Πεκίνι διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στην επανάληψη.

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