Παράταση στο "μπλακάουτ" του ΒΟΑΚ: Κλειστό έως τις 24 Σεπτεμβρίου το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος

Σε αναθεώρηση του σχεδιασμού για τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνοντας την παράταση των έργων και του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στο κρίσιμο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική διάταξη, η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας από τον Κόμβο Νεάπολης (χ/θ 187) έως τον Κόμβο Ξηροκάμπου (χ/θ 197), η οποία ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί τελικά έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 στις 17:00 το απόγευμα.«Ανάσα» για το πενθήμερο 25-29 ΣεπτεμβρίουΘετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι οδηγοί θα πάρουν μια προσωρινή «ανάσα» αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης των εργασιών.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το χρονικό διάστημα από τις 25 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2026 δεν θα εφαρμοστεί καμία ρύθμιση και η κυκλοφορία των οχημάτων στον ΒΟΑΚ θα διεξάγεται κανονικά και χωρίς εμπόδια.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Για το διάστημα των έργων (έως 24/09), η κίνηση των οχημάτων αναδιαμορφώνεται ριζικά με βάση το βάρος τους, προκειμένου να αποφευχθεί το κυκλοφοριακό χάος:

Οχήματα έως 12 τόνους: Η μετακίνησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.).Οι οδηγοί που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα ακολουθούν απευθείας την Π.Ε.Ο.Οι οδηγοί που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπονται μέσω της διαδρομής Π.Ε.Ο. – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς.

Βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων: Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευσή τους από την Παλαιά Εθνική Οδό. Φορτηγά και λεωφορεία μεγάλου κυβισμού θα εκτρέπονται υποχρεωτικά προς τον Νότιο Οδικό Άξονα, ακολουθώντας την επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Βιάννου – Ηρακλείου (και αντίστροφα).Έκκληση για προσοχή από τις αρχές.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους διερχόμενους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα έγκαιρα και να συμμορφώνονται απόλυτα με την εργοταξιακή σήμανση. Στα σημεία των έργων θα βρίσκονται επί ποδός τροχονόμοι και ειδικοί σηματωροί για την καθοδήγηση του κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων.

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