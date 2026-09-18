Θάνατος Μαζωνάκη: Νεφρολόγος είχε ενημερώσει τον ΙΣΑ από το 2025 για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετακινείται πλέον και σε ένα άλλο, κρίσιμο ερώτημα: τι ήταν γνωστό για τη λειτουργία του ιατρείου της Καρνεάδου πριν από τη μοιραία ημέρα και τι είχαν δείξει οι επανειλημμένοι έλεγχοι που είχαν προηγηθεί.

Νέα στοιχεία που μετέδωσε το Live News αναφέρουν ότι ήδη από το 2025 ένας έμπειρος νεφρολόγος είχε ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πως μία ασθενής τού είχε καταγγείλει ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ο γιατρός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε κληθεί σε νοσοκομείο για να εξετάσει γυναίκα ασθενή. Εκείνη και ο πατέρας της φέρονται να του είπαν ότι είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στην Καρνεάδου. Ο νεφρολόγος ενημέρωσε τότε τον ΙΣΑ, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και ζητώντας να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

Και όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, σε πέντε ελέγχους του ΙΣΑ –οι τέσσερις μέσα στο 2025– δεν εντοπίστηκε ποτέ μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το μηχάνημα εμφανίζεται σε φωτογραφία ήδη από το 2021

Το χρονικό δημιουργεί πλέον νέα ερωτήματα. Σύμφωνα με το Live News, υπάρχει φωτογραφικό υλικό από τον Ιανουάριο του 2021 στο οποίο εμφανίζεται ήδη μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα στον χώρο.

Τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιείται έλεγχος από τον ΙΣΑ. Κατά τον Σύλλογο, τότε δεν εντοπίζεται μη νόμιμος εξοπλισμός ούτε μηχάνημα με το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση.

Η εικόνα αλλάζει ξανά τον Μάιο του 2025. Η γιατρός αναρτά βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ασθενής να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Δύο μήνες αργότερα, στις 25 Ιουλίου 2025, γίνεται νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και πάλι δεν καταγράφεται. Εντοπίζεται όμως μηχάνημα φυγοκέντρου, για το οποίο ζητείται από τον γιατρό να απομακρυνθεί.

«Προσαρτήματα οζονοθεραπείας» και νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η γιατρός υποβάλλει στον ΙΣΑ υπόμνημα δηλώνοντας ότι έχει συμμορφωθεί με τις προηγούμενες υποδείξεις. Μαζί προσκομίζει νέα κάτοψη και δικαιολογητικά για εξοπλισμό που περιγράφεται ως «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας.

Ο ίδιος ο ΙΣΑ έχει χαρακτηρίσει μεταγενέστερα ψευδή αυτή τη δήλωση. Στις 17 Σεπτεμβρίου επιχειρείται νέα αιφνιδιαστική αυτοψία, όμως το ιατρείο βρίσκεται κλειστό.

Ακολουθεί ακόμη ένας έλεγχος, στις 5 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ούτε τότε εντοπίζεται εξοπλισμός πλασμαφαίρεσης ή τα δηλωμένα προσαρτήματα της οζονοθεραπείας. Ο ΙΣΑ επικαλείται μάλιστα φωτογραφικό υλικό από τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Νέο βίντεο τον Ιούλιο του 2026

Σύμφωνα με το Live News, τον Ιούλιο του 2026 υπάρχει νέα ανάρτηση ασθενούς που εμφανίζεται να υποβάλλεται σε πλασμαφαίρεση. Την ίδια περίοδο, στις 23 Ιουλίου, η γιατρός καταθέτει στον ΙΣΑ νέα επιστολή με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Στο παραστατικό που τη συνοδεύει, όμως, υπάρχει μία λεπτομέρεια που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας.

Το αγγλόφωνο τιμολόγιο, αξίας 29.509,98 ευρώ, περιγράφει τον εξοπλισμό ως «inuspheresis double Filtration Device». Ο ΙΣΑ έχει υποστηρίξει ότι ακριβώς αυτή η διατύπωση τού δημιούργησε υποψίες και οδήγησε στον προγραμματισμό νέου αιφνιδιαστικού ελέγχου για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο έλεγχος αυτός δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι είχε εγκρίνει ή γνώριζε τη νόμιμη λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στην Καρνεάδου. Υπογραμμίζει ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα ουδέποτε δηλώθηκαν ως τέτοια και ουδέποτε εντοπίστηκαν στις αυτοψίες.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι επιτροπές του δεν διαθέτουν αστυνομικές, ανακριτικές ή διωκτικές εξουσίες και ότι οι έλεγχοι περιορίζονται σε όσα μπορούν να διαπιστωθούν κατά την παρουσία τους στον χώρο.

Από τη μία πλευρά υπάρχει ένα χρονικό με φωτογραφίες και βίντεο που φέρονται να δείχνουν πλασμαφαίρεση ήδη από το 2021 και επανειλημμένα το 2025 και το 2026. Από την άλλη, υπάρχουν πέντε έλεγχοι στους οποίους τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν εντοπίστηκαν.

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