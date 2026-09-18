Σαουδική Αραβία: «Παγώνουν» οι παραδόσεις πετρελαίου στην Ευρώπη – Συναγερμός στις αγορές

Αναστάτωση προκαλεί στα ευρωπαϊκά διυλιστήρια η διακοπή των προγραμματισμένων σαουδαραβικών φορτίων για τον επόμενο μήνα, καθώς η Saudi Aramco έχει ενημερώσει τουλάχιστον δύο πελάτες της στην Ευρώπη ότι δεν θα παραλάβουν αργό. Η εξέλιξη συνδέεται με την επίθεση στον βασικό αγωγό της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την απόφαση, το μέτρο αφορά όλους τους Ευρωπαίους αγοραστές.

Σταματούν οι προγραμματισμένες παραδόσεις

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης βασίζονται συνήθως σε συμβόλαια ορισμένου χρόνου για την προμήθεια σαουδαραβικού αργού, μέσω των οποίων εξασφαλίζουν σταθερές ποσότητες κάθε μήνα. Οι παραδόσεις αυτές δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η απόφαση αποτελεί συνέπεια της επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον αγωγό Ανατολής-Δύσης, που οδήγησε τη Σαουδική Αραβία στην αναστολή της λειτουργίας του την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, η γραμμή αναμένεται να επανεκκινήσει εν μέρει μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ για την πλήρη επαναφορά της λειτουργίας της θα χρειαστούν έως και έξι εβδομάδες.

Στρέφονται σε άλλες πηγές τα διυλιστήρια

Το σαουδαραβικό αργό που κατευθύνεται στην Ευρώπη μεταφέρεται συνήθως μέσω του μεσογειακού λιμανιού Σίντι Κερίρ στην Αίγυπτο. Το συγκεκριμένο λιμάνι συνδέεται με την Ερυθρά Θάλασσα μέσω αγωγού, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία της συγκεκριμένης υποδομής κρίσιμη για τη ροή των φορτίων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η διακοπή προκάλεσε έντονη κινητικότητα μεταξύ ορισμένων πελατών της Aramco, οι οποίοι αναζητούν άμεσα εναλλακτικές ποσότητες. Η πολωνική Orlen SA έχει ήδη προχωρήσει σε περισσότερους από δέκα διαγωνισμούς από την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει νέες προμήθειες και να καλύψει το κενό που δημιουργείται.

577.000 βαρέλια ημερησίως

Η σημασία των σαουδαραβικών προμηθειών για την ευρωπαϊκή αγορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ εισήγαγαν τον Ιούνιο 577.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του ΔΟΕ για την αγορά πετρελαίου.

Με την επαναλειτουργία του αγωγού να προβλέπεται αρχικά μερική και την πλήρη αποκατάσταση να απαιτεί έως έξι εβδομάδες, οι ευρωπαϊκοί αγοραστές καλούνται στο μεταξύ να καλύψουν τις ανάγκες τους από άλλες πηγές. Η εξέλιξη έχει ήδη οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα για την εξασφάλιση εναλλακτικών φορτίων αργού.

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