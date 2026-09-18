Ηράκλειο: Στα όριά τους οι κάτοικοι στο Κοκκίνη Χάνι - Τρίτη ημέρα χωρίς ρεύμα

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, με τις διακοπές ρεύματος και τις αυξομειώσεις της τάσης να προκαλούν ταλαιπωρία και ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, οι διακοπές είναι επαναλαμβανόμενες και πολύωρες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για πιθανές ζημιές σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές εξαιτίας των συνεχών αυξομειώσεων της τάσης.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, με την περιοχή της Χερσονήσου να αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες, ιδιαίτερα έντονα προβλήματα. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες, ωστόσο ο περιορισμένος αριθμός των συνεργείων δυσχεραίνει την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η παρατεταμένη ταλαιπωρία έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους κατοίκους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι οι διακοπές επηρεάζουν ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες, αλλά και την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

Μάλιστα, ακροατές που επικοινωνούν με το Ράδιο Κρήτη εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη, καθώς, όπως αναφέρουν, το πρόβλημα παραμένει χωρίς οριστική λύση. Την ίδια ώρα, οι διακοπές ηλεκτροδότησης φέρεται να έχουν επιπτώσεις και στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, προκαλώντας πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

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