Βρετανία: Γονείς στέλνουν τα 5χρονα παιδιά τους με καλυμμένα πρόσωπα για να αρπάξουν προϊόντα!

Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Μπόρνμουθ του Ντόρσετ στη Βρετανία, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην κοινή γνώμη.

Μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις πέντε ετών, καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας, να εισέρχονται σε τοπικό κατάστημα ψιλικών φορώντας μπαλακλάβες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους και να αφαιρούν προϊόντα, την ώρα που οι ίδιοι οι γονείς τους τα περιμένουν εξωτερικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, o 52χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, Ερντογάν Γιγκίτογλου (Erdogan Yigitoglu), ο οποίος διατηρεί την επιχείρησή του εδώ και 19 χρόνια, περιγράφει εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Όπως καταγγέλλει, τα ανήλικα αφαιρούν από τα ράφια εμπορεύματα, από φρούτα μέχρι σοκολάτες, και στη συνέχεια τα παραδίδουν στους γονείς τους. Σε μία από τις πιο σοκαριστικές περιπτώσεις, η μητέρα ενός παιδιού εθεάθη να το χαϊδεύει στο κεφάλι και να το χαμογελά, επιβραβεύοντάς το ουσιαστικά για την επιτυχημένη κλοπή.

«Δημόσια διαπόμπευση» στο διαδίκτυο ως μέτρο αμύνης



Ο κ. Γιγκίτογλου, πατέρας τριών παιδιών, αποκαλύπτει ότι οι ετήσιες ζημιές από τις κλοπές ανέρχονται σε χιλιάδες λίρες, με τους δράστες κατά καιρούς να αφαιρούν από στοίβες σοκολατών μέχρι φορητές ψησταριές, αξίας 120 λιρών. Για να αντιμετωπίσει το κύμα παραβατικότητας, τα τελευταία έξι χρόνια δημοσιεύει τα βίντεο από το σύστημα CCTV, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τακτική αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς το ένα τρίτο των δραστών επιστρέφει εκ των υστέρων στο κατάστημα, για να ζητήσει συγγνώμη και να πληρώσει τα κλαπέντα, ενώ οι συνολικές κλοπές έχουν μειωθεί.

Παρ’ όλα αυτά, τα περιστατικά δεν λείπουν. Πρόσφατα, ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα, όταν δεν τους επιτράπηκε η είσοδος, άρπαξε ένα μεγάλο κουτί με σοκολάτες και τράπηκε σε φυγή.

Το βαρύ ψυχολογικό τίμημα και η αγωνία για το μέλλον



Πέρα από την οικονομική αιμορραγία, η συνεχή απειλή έχει κλονίσει σοβαρά την ψυχική υγεία του καταστηματάρχη. Όπως ο ίδιος εξομολογείται, το άγχος είναι καθημερινό και ασταμάτητο:

«Μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν μπορούμε καν να αναπνεύσουμε από την αγωνία. Ακόμη κι όταν φεύγουμε από το μαγαζί, το μυαλό μας μένει εδώ. Δεν μπορείς να αποφορτιστείς».

Ερντογάν Γιγκίτογλου



Ο κ. Γιγκίτογλου ξεκαθαρίζει ότι στόχος του δεν είναι ο διασυρμός, αλλά η προστασία του βίου του και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Το μεγαλύτερο παράπονό του παραμένει το πρότυπο που μεταδίδεται στη νέα γενιά, υπογραμμίζοντας πως η κλοπή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι αβλαβές ή φυσιολογικό, αλλά να υπάρξει άμεση δράση ώστε οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, να νιώσουν ξανά ασφαλείς.

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