ΕΟΕ :Πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης για νέους αθλητές ηλικίας 14-18 ετών

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα τη δημιουργία του πρωτοποριακού προγράμματος με τίτλο «Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων - Brisbane 2032».

Το καινοτόμο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, εισηγήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας της ΕΟΕ Δημοσθένης Γυρούσης και βασίζεται στον επιτυχημένο σχεδιασμό και τη φιλοσοφία της λειτουργία της Προολυμπιακής Ομάδας για το Λος Αντζελες το 2028.

Στόχος του προγράμματος, που θα είναι διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα επέκτασης άλλων δύο, είναι να εντοπιστούν έγκαιρα αθλητές 14-18 ετών με ελπιδοφόρες προοπτικές, να τους προσφερθεί ολοκληρωμένη υποστήριξη και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι συγκεκριμένοι νέοι αθλητές να αποτελέσουν την αυριανή Προολυμπιακή και Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας.

Η Αναπτυξιακή Ομάδα Νέων θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2027 και η επιλογή των αθλητών θα βασιστεί σε αντικειμενικά και μετρήσιμα αγωνιστικά κριτήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς διακρίσεις της τελευταίας χρονιάς.

Κάθε αθλητής θα μπορεί να υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή», με τη συμμετοχή χορηγών, με την παροχή οικονομικής υποστήριξης για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένους και επιλεγμένους αγώνες υψηλής αγωνιστικής σημασίας.

Οι αθλητές της Αναπτυξιακής Ομάδας θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη ιατρική και διαγνωστική υποστήριξη μέσω των συνεργαζόμενων με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Ιατρικών και Διαγνωστικών κέντρων .

Επίσης θα υπάρχει παροχή του απαραίτητου αθλητικού εξοπλισμού για την προπόνηση και την αγωνιστική εξέλιξη. Τέλος, η ΕΟΕ θα υποστηρίζει την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των αθλητών, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη της αθλητικής και εκπαιδευτικής τους πορείας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε για τη δημιουργία του νέου προγράμματος: «Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει καθήκον να κοιτάζει πέρα από το σήμερα και να επενδύει στο μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Με το νέο πρόγραμμα στήριξης αθλητών και αθλητριών ηλικίας 14 έως 18 ετών, δημιουργούμε μια οργανωμένη γέφυρα από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες προς την κορυφή του αθλητισμού και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα νέα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, την υποστήριξη και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να εξελίξουν το ταλέντο τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κανένα ταλέντο δεν θα χαθεί ή θα σταματήσει τον αθλητισμό, λόγω έλλειψης στήριξης ή πόρων.

Η ΕΟΕ επενδύει έγκαιρα στη νέα γενιά, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτά τα παιδιά θα αναδειχθούν οι αυριανοί πρωταθλητές, οι επόμενοι Ολυμπιονίκες και οι καλύτεροι πρεσβευτές των αξιών του Ολυμπισμού για τη χώρα μας».