Medwatch: Πώς το νέο εργαλείο ΑΙ θα εντοπίζει παραπλανητικές διαφημίσεις γιατρών -Έρχεται και ειδικό app για τους πολίτες

Με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, το υπουργείο Υγείας προχωρά σε ελέγχους όλων των ιατρείων, αλλά και των ίδιων των γιατρών της χώρας, τα οποία διαφημίζουν εργασίες που μπορεί να προκαλούν υποψίες για επικίνδυνες πράξεις, στον απόηχο του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα, με τη δημιουργία μια εφαρμογής στα κινητά, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται κατά την είσοδό του στα ιατρεία, για το τι παρέχεται, καθώς και για τη νομιμότητα λειτουργίας του.

Ειδικότερα, ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη Tύπου για το θέμα επεσήμανε ότι «από σήμερα θα κινηθούμε με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί, το Medwatch, πιλοτικά σε όλα τα αδειοδοτημένα ιατρεία. Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και το οποίο είναι για την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, σχετικά με το ποιος κάνει τι: το MedWatch, που βλέπετε στην οθόνη.

Ήδη, θα το εφαρμόσουμε πιλοτικά σε όλα τα αδειοδοτημένα ιατρεία, που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ανιχνεύσαμε, μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ενδεχόμενες αναφορές γι’ αυτούς σε σελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις.

Η εφαρμογή κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και, αυτομάτως, αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου



Σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε διατρέξει το σύνολο της χώρας.

Η πλατφόρμα θα είναι δυναμική. Δεν κάναμε έναν έλεγχο και τελείωσε. Κάθε μέρα, συνεχόμενα, η τεχνητή νοημοσύνη θα ψάχνει οποιαδήποτε ανάρτηση, οποιονδήποτε γιατρό, οποιοδήποτε κέντρο αισθητικής που έχει γιατρό, έτσι ώστε να τρέχουμε πρώτοι και να κάνουμε έλεγχο εκεί όπου φαίνεται ότι διαχέεται στο ευρύ κοινό μια πληροφορία σχετική με ιατρικές πράξεις, η οποία μπορεί να είναι τελείως παραπλανητική ή και επικίνδυνη», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ήδη το Υπουργείο έχει ελέγξει 9.000 δομές υγείας, εντοπίζοντας 200 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων.

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι «έχουμε ήδη ετοιμάσει και ένα δεύτερο ψηφιακό εργαλείο. Ένα ψηφιακό εργαλείο που θα έχει ως βάση ένα app, το οποίο θα μπορεί όποιος θέλει να το κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο, για να ελέγχει ο ίδιος την άδεια του γιατρού στον οποίο θα πηγαίνει ή να κάνει, μετά, αξιολόγηση ή κάποια ηλεκτρονική καταγγελία για ό,τι συνέβη εκεί. Σε έναν μήνα, θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό. Υπάρχουν μέσα και ζητήματα προσωπικών δεδομένων και λοιπά, τα οποία πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να μην κάνουμε κάτι το οποίο είναι πρόχειρο και βιαστικό».

Επιτροπή για την Αναγεννητική Ιατρική

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει συνολικά το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την αναγεννητική ιατρική, την ευεξία και τις υπηρεσίες longevity.

Όπως ανέφερε, στην επιτροπή θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, εκπρόσωποι του ΕΚΠΑ και επιστήμονες με εμπειρία στον ιατρικό τουρισμό.

«Θα δούμε όλο το πλαίσιο και αν κάπου υπάρχουν γκρίζες ζώνες και γκρίζα σημεία, που πρέπει να φωτίσουμε και νομοθετικά, αν χρειαστεί», τόνισε ο υπουργός. Διευκρίνισε, πάντως, ότι στόχος δεν είναι να απαγορευθούν οι νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μακροζωία και την ευεξία.

«Δεν είμαι κατά του longevity. Η Ελλάδα δεν μπορεί να απαγορεύσει το longevity, ούτε να κλείσει τα πάντα. Ίσα – ίσα, το ανάποδο», είπε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές πρακτικές αναπτύσσονται παγκοσμίως με μεγάλη ταχύτητα. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να εφαρμόζονται «με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και, το κυριότερο, με ασφάλεια».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις ελεγκτικές αρμοδιότητες, επισημαίνοντας ότι το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας δεν καταργήθηκε, αλλά οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε ήδη ξεκινήσει ενδοκυβερνητική συζήτηση για τη δημιουργία ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού στο υπουργείο Υγείας. «Είχαμε εντοπίσει ότι υπήρχαν φορές που θα ήθελε ο υπουργός Υγείας να προκαλέσει ελέγχους και δεν ήταν πάντοτε τόσο εύκολο μέσω της ΕΑΔ», σημείωσε, εξηγώντας ότι η Αρχή έχει μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων και σημαντικό φόρτο εργασίας.

Υπερασπίστηκε, επίσης, τον ρόλο των Ιατρικών Συλλόγων, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ατιμωρησίας ή συγκάλυψης. «Και ελέγχους κάνουν και πειθαρχικά επιλαμβάνονται και πρόστιμα βάζουν», δήλωσε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι κανένας μηχανισμός δεν μπορεί να ελέγχει συνεχώς δεκάδες χιλιάδες ιατρεία και ότι οι έλεγχοι συχνά ενεργοποιούνται ύστερα από καταγγελίες. «Για το συγκεκριμένο ιατρείο, δε βρήκαμε καμία απολύτως καταγγελία», ανέφερε, εξηγώντας ότι η νέα πλατφόρμα MedWatch φιλοδοξεί να εντοπίζει πιθανές παραβάσεις, ακόμη και χωρίς προηγούμενη αναφορά πολίτη.

Η παρέμβαση της Ματίνας Παγώνη

Η Ματίνα Παγώνη στάθηκε στην ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τον ιατρικό κόσμο. «Αυτές τις ημέρες, ο ιατρικός κόσμος περνάει δύσκολα. Είναι σαν να αισθανόμαστε ότι απολογούμαστε, επειδή κάποιοι ασυνείδητοι συνάδελφοι έκαναν αυτά που έκαναν», είπε.

Χαιρέτισε την ψηφιακή εποπτεία των ιδιωτικών δομών Υγείας και της ιατρικής διαφήμισης, τονίζοντας ότι ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει «ποιος είναι ο γιατρός του και ποια είναι η εξειδίκευσή του».

Κάλεσε, ακόμη, τους πολίτες να σταματήσουν να επιλέγουν γιατρούς, με βάση πληροφορίες «από τα κομμωτήρια, από τους φίλους και από τους διαφόρους» και να ζητούν δεύτερη γνώμη, όταν έχουν αμφιβολίες. Ζήτησε, τέλος, τα Διοικητικά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων να αποφασίζουν ταχύτερα, ώστε οι περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς να αξιολογούνται και να τιμωρούνται χωρίς καθυστερήσεις.

Πατούλης: Περισσότεροι από 8.780 έλεγχοι από το 2021

Ο Γιώργος Πατούλης χαρακτήρισε το MedWatch ένα εργαλείο γρήγορου εντοπισμού των «κόκκινων γραμμών» στην ιατρική διαφήμιση και στην παροχή υπηρεσιών Υγείας μέσω διαδικτύου. «Εδώ και χρόνια είχαμε πει ότι αυτό θα γίνει ανεξέλεγκτο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει στον προληπτικό έλεγχο των αναρτήσεων στα social media και στην εξακρίβωση του κατά πόσο, οι προσφερόμενες υπηρεσίες αντιστοιχούν στην ειδικότητα και στην άδεια του γιατρού.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογράμμισε ότι καθημερινά λειτουργούν περίπου 16.500 ιατρεία στην Αθήνα, προσφέροντας υπηρεσίες σε χιλιάδες ασθενείς. «Γιατροί με ειδικότητες, γιατροί πιστοποιημένοι, γιατροί που επιτελούν το καλύτερο έργο, βάσει και του όρκου του Ιπποκράτη», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μεμονωμένες «μελανές περιπτώσεις» δεν πρέπει να αμαυρώνουν το σύνολο του ιατρικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 8.780 ελέγχους από το 2021, τόσο κατά την έναρξη λειτουργίας ιατρείων όσο και ύστερα από μεταβολές, καταγγελίες ή δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η πλατφόρμα και οι πρώτοι έλεγχοι

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, ήδη ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στην ψηφιακή παρουσία ιατρείων, γιατρών, κλινικών, ινστιτούτων αισθητικής και άλλων επιχειρήσεων που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις από το νέο σύστημα MedWatch, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Γιάννη Δοξαρά.

Όπως εξήγησε, το σύστημα δεν περιορίζεται στα επίσημα στοιχεία ενός ιατρείου, αλλά συγκεντρώνει και συνδυάζει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές. «Έρχεται να συλλέξει όλη την ψηφιακή παρουσία όλων αυτών των φορέων», ανέφερε, περιγράφοντας έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, που ελέγχει ιστοσελίδες, αναρτήσεις και διαφημίσεις.

Το MedWatch αντλεί στοιχεία από τα μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων, το Google Maps και τα Google Places, τις ιστοσελίδες των φορέων, καθώς και τις διαφημίσεις που προβάλλονται σε Meta, TikTok και Google. Παράλληλα, εξετάζει τα δημόσια προφίλ γιατρών στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, αλλά και πλατφόρμες διαμεσολάβησης μεταξύ γιατρών και ασθενών.

«Κατεβάζει όλα αυτά τα δεδομένα, για να καταλάβει τι λένε και τι ισχυρίζονται», σημείωσε ο κ. Δοξαράς. Κάθε διαφήμιση, ανάρτηση ή ισχυρισμός αντιστοιχίζεται με τον συγκεκριμένο γιατρό ή φορέα και στη συνέχεια συγκρίνεται με την ειδικότητα, την άδεια και τον χώρο όπου επιτρέπεται να πραγματοποιείται η πράξη.

Για να γίνει αυτό, δημιουργήθηκε κωδικοποίηση ανά ειδικότητα, ιατρική πράξη και κατηγορία δομής. Το σύστημα μπορεί, για παράδειγμα, να εξετάσει τι επιτρέπεται να κάνει ένας πλαστικός χειρουργός ή ένας δερματολόγος στο ιατρείο του και ποιες πράξεις απαιτούν κλινική ή χειρουργική μονάδα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία 11 κατηγοριών πιθανών ευρημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν δεοντολογικές παραβάσεις, πράξεις που απαιτούν ανώτερη κατηγορία δομής, άσκηση εκτός ειδικότητας, ανακριβείς ιατρικούς ισχυρισμούς, παραπλανητικές υποσχέσεις και διαφήμιση φαρμάκων, με τρόπο που ενδέχεται να παραβιάζει το ισχύον πλαίσιο.

Με βάση τα ευρήματα, οι δομές κατατάσσονται σε χρωματικές κατηγορίες: κόκκινες, κίτρινες, πράσινες και γκρι. «Μια κόκκινη δομή δε σημαίνει ότι είναι προβληματική δομή. Σημαίνει ότι έχουμε βρει κάποια ευρήματα», διευκρίνισε ο κ. Δοξαράς. Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν στον ουσιαστικό, επιτόπιο ή διοικητικό έλεγχο και να διαπιστώσουν αν υπάρχει πραγματική παράβαση της νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι αφορούν, όχι μόνο αμιγώς ιατρικές δομές, αλλά και μη ιατρικές επιχειρήσεις, όπως ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα ευεξίας και spa, εφόσον διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης εταιρικά σχήματα, ιδιωτικές κλινικές και ψηφιακές πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από περίπου 8.500 δομές που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν ως «κόκκινες» περίπου 160 μη ιατρικές οντότητες και 50 ιατρεία. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 400 «κίτρινες» περιπτώσεις, με ευρήματα μικρότερης σοβαρότητας.

«Αυτές είναι ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να πάνε στους αρμόδιους φορείς, για να γίνουν αποδείξεις», τόνισε ο κ. Δοξαράς. Όπως είπε, το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα κοινό και τεκμηριωμένο πλαίσιο ελέγχου, με συγκεκριμένα ψηφιακά στιγμιότυπα, ώστε οι καταγγελίες να μην είναι αόριστες.

Το MedWatch καταγράφει ακόμη πρακτικές, όπως τα testimonials ασθενών, όταν προβάλλονται ως εγγύηση θεραπευτικού αποτελέσματος. «Πολλοί γιατροί κάνουν testimonials με ασθενείς τους, οι οποίοι λένε πράγματα που δεν ισχύουν», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα ισχυρισμούς για επιτυχία εξωσωματικής γονιμοποίησης από την πρώτη προσπάθεια.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να υπάρχει «ένα baseline για όλους», ώστε μικρά και μεγάλα ιατρεία, κλινικές και επιχειρήσεις να γνωρίζουν τι επιτρέπεται και τι όχι και οι ελεγκτικές αρχές να διαθέτουν συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα στοιχεία.

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