Λυρικό Θέατρο Κρήτης: "Ο Πύργος του Κυανοπώγωνα" στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς

Ο Πύργος του Κυανοπώγωνα του Béla Bartók, ένα από τα κορυφαία έργα του λυρικού θεάτρου του 20ού αιώνα, παρουσιάζεται σε διασκευή για πιάνο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8:30μ.μ., στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στην καρδιά της όπερας βρίσκεται η Ιουδήθ η οποία ζητά να γνωρίσει τον άνθρωπο που επέλεξε σε όλο του το βάθος. Ο πύργος γίνεται ο εσωτερικός κόσμος του Κυανοπώγωνα. Με κάθε πόρτα που ανοίγει, η Ιουδήθ προχωρά από όσα βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια προς όσα είναι βαθύτερα κρυμμένα μέσα του, μέχρι να φτάσει στον πιο προσωπικό και απόκρυφο πυρήνα της ύπαρξής του. Έτσι, το έργο μπορεί να ιδωθεί ως μια ποιητική αλληγορία για τη δύναμη της γυναικείας παρουσίας να φωτίζει και να οδηγεί στην αυτογνωσία: δεν είναι τελικά ο Κυανοπώγων που ξεναγεί την Ιουδήθ στον πύργο του, αλλά εκείνη που τον συνοδεύει στο δυσκολότερο ταξίδι- στην αποκάλυψη της δικής του αλήθειας.

Image

Στο τέλος, ο Κυανοπώγων μένει μόνος. Μια υπενθύμιση της βαθιάς μοναχικότητας της ανθρώπινης ύπαρξης: όσο κι αν οι ζωές μας συναντιούνται, κάθε άτομο καλείται τελικά να διανύσει μόνο του την ύστατη διαδρομή του. Ο Κυανοπώγων φέρει μέσα του τα πρόσωπα που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή του. Οι γυναίκες που προηγήθηκαν είναι ζωντανά ίχνη όσων έζησε και αγάπησε. Και η Ιουδήθ παίρνει πλέον τη θέση της ανάμεσά τους, μένοντας για πάντα στην ψυχή του.

Συντελέστριες / συντελεστές:

· Μουσική: Béla Bartók

· Λιμπρέτο: Béla Balázs

· Σκηνοθεσία / Σχεδιασμός σκηνικού χώρου και φωτισμών: Μάνος Χριστοφακάκης

· Φωτιστική Επιμέλεια / Ψηφιακός σχεδιασμός: Κίμωνας Κίτρινος

· Μετάφραση / Υπέρτιτλοι: Ζωή Καραμπέκιου

· Παραγωγή: Λυρικό Θέατρο Κρήτης

· Υποστήριξη Παραγωγής: Αμήτωρ

Επί σκηνής:

· Κυανοπώγων: Μάνος Χριστοφακάκης

· Ιουδήθ: Mária Temesi

· Πιάνο: Mélisande Sinsoulier

· Οι γυναίκες του παρελθόντος: Εμμανουέλα Καρτσάκη, Μαριλένα Ρουκουνάκη, Γωγώ Χαλκιαδάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΟΑΚ: "Όχι" από τον Δήμα σε μέτρα επιτάχυνσης των έργων - Πράσινο "φως" για τη σήραγγα στο Κακό Όρος

Κρήτη: Συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός που "ξέχασαν" δύο 4χρονα παιδιά κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο