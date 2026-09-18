ΟΦΗ - Χοφενχάιμ: Άναψε καπνογόνα και συνελήφθη γερμανός οπαδός

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Συνελήφθη βραδινές ώρες χθες (17.09.2026) στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 27χρονος γερμανός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί Αθλητισμού και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα ΟΦΗ - Χοφενχάιμ στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου άγνωστο άτομο που βρισκόταν εντός κερκίδας άναψε δύο καπνογόνα.

Από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού του σταδίου ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος ο οποίος προέβη στην ανωτέρω πράξη και στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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