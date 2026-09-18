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Χανιά: Έρευνα της Αστυνομίας για πυροβολισμό με αεροβόλο σε τζάμι σχολείου

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clock 11:53 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περιστατικό με πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο σε τζάμι σχολείου στα Χανιά διερευνά η Αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη μαθήματα στο σχολείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το τζάμι του σχολικού κτιρίου δέχθηκε πυροβολισμό από αεροβόλο όπλο. Η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το ποιος προχώρησε στην ενέργεια ή για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

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