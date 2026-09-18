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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο - Αθανάτοι: Περίφραξη και μεταφορά εξοπλισμού για τη δομή μεταναστών - Σε αναβρασμό οι κάτοικοι

δομή μεταναστών
clock 11:33 | 18/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων, προκειμένου ο χώρος να μετατραπεί σε δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Η κινητικότητα στο σημείο είναι πλέον έντονη, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς το συγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει  ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, οι παρεμβάσεις στο ακίνητο είναι ορατές, καθώς ήδη έχει τοποθετηθεί περίφραξη περιμετρικά του χώρου. Παράλληλα, στο σημείο έχει εντοπιστεί νταλίκα που μεταφέρει εξοπλισμό, αποδεικνύοντας ότι οι τεχνικές προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική τους ευθεία.

Η εικόνα αυτή εναρμονίζεται πλήρως με το χρονοδιάγραμμα που έθεσε δημόσια η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες προχωρούν κανονικά και η νέα δομή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Χιωτάκης επισημαίνει ότι, παρά τη στενότητα των χρονικών περιθωρίων, υπάρχει ακόμη χρόνος για την εξεύρεση ενός άλλου, καταλληλότερου χώρου. Ωστόσο, εκφράζεται έντονος προβληματισμός, καθώς τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να παρουσιάσουν κάποια βιώσιμη εναλλακτική πρόταση που θα μπορούσε να αποτρέψει τη λειτουργία της δομής στο εργοστάσιο Σκουλούδη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση αναβρασμού, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αναδείξει σοβαρά τεχνικά ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, καθιστούν το κτίριο εντελώς ακατάλληλο για τη φιλοξενία ανθρώπων και καθιστούν απαγορευτική τη λειτουργία της δομής.

Μάλιστα, με μια πρόσφατη νέα επιστολή τους, οι κάτοικοι κλιμακώνουν τις πιέσεις τους προς κάθε κατεύθυνση, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των τοπικών φορέων προκειμένου να μπει «μπλόκο» στα σχέδια του Υπουργείου και να αποφευχθεί η υποβάθμιση της περιοχής τους.

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