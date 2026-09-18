Γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. του Κώστα Τσουκαλά*

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το πραγματικό δίλημμα της επόμενης περιόδου δεν αφορά απλώς την εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία ή την αντικατάσταση ενός κυβερνητικού σχήματος από ένα άλλο.

Αφορά το αν η χώρα θα συνεχίσει σε μια πορεία στασιμότητας, ανασφάλειας και διεύρυνσης των ανισοτήτων ή αν θα επιλέξει μια ουσιαστική πολιτική αλλαγή, με διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης και ισχυρότερη κοινωνική συνοχή. Αυτή είναι η κατεύθυνση που το ΠΑΣΟΚ θέτει στον δημόσιο διάλογο.

Η πρώτη και πιο άμεση πρόκληση είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε μια μόνιμη πίεση για τα νοικοκυριά. Το κόστος της στέγασης, της ενέργειας, των τροφίμων και βασικών υπηρεσιών απορροφά ολοένα μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

Για το ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια δεν αποτελεί ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο, αλλά ένα πεδίο στο οποίο οι πολιτικές αποφάσεις, οι έλεγχοι στην αγορά και η προστασία του ανταγωνισμού έχουν καθοριστική σημασία. Η πολιτεία οφείλει να λειτουργεί ως εγγυητής της ισορροπίας και όχι ως απλός παρατηρητής της αγοράς.

Όμως η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της ακρίβειας.

Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ενισχύει την εγχώρια παραγωγή. Η ανάπτυξη έχει πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο μόνο όταν το αποτέλεσμά της διαχέεται στην κοινωνία. Όταν ο εργαζόμενος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς από τον μισθό του, όταν ο νέος μπορεί να σχεδιάζει το μέλλον του στην Ελλάδα και όταν η επιχειρηματικότητα δεν εξαρτάται από άνιση πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ευκαιρίες.

Κομβικό ζήτημα αποτελεί και το ιδιωτικό χρέος. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, η ουσιαστική δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών και η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης δεν μπορούν να θεωρούνται δευτερεύοντα κοινωνικά θέματα. Αγγίζουν την ίδια τη δυνατότητα χιλιάδων οικογενειών να διατηρήσουν την οικονομική τους αυτονομία και την αξιοπρέπειά τους. Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, η ανάπτυξη δεν μπορεί να συμβαδίζει με διαρκή ανασφάλεια για το σπίτι και το εισόδημα.

Η πολιτική αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο την οικονομία. Αφορά εξίσου τη λειτουργία της Δημοκρατίας και των θεσμών. Το κράτος δικαίου, η λογοδοσία, η ανεξαρτησία των θεσμών και η διαφάνεια δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Είναι προϋποθέσεις εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει μεταξύ άλλων ζήτημα ουσιαστικής αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου για την ευθύνη υπουργών, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς κανόνες λογοδοσίας.

Παράλληλα, μια νέα πολιτική κατεύθυνση απαιτεί ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, σύγχρονη δημόσια παιδεία, αποτελεσματικές υποδομές και ένα κοινωνικό κράτος που προλαμβάνει τις ανισότητες αντί να παρεμβαίνει μόνο όταν αυτές έχουν ήδη παγιωθεί. Η κοινωνική πολιτική δεν αποτελεί κόστος· αποτελεί επένδυση στη συνοχή και στις δυνατότητες της χώρας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς μια νέα κυβέρνηση. Χρειάζεται μια διαφορετική φιλοσοφία διακυβέρνησης: περισσότερη δικαιοσύνη στην οικονομία, ισχυρότερους θεσμούς, παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αυτό είναι το περιεχόμενο της πολιτικής αλλαγής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: μια αλλαγή που δεν θα μετριέται μόνο στους δείκτες, αλλά στην πραγματική ζωή των ανθρώπων.

*Ο Κώστας Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ

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