ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε την ακρίβεια – Αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους με επιδόματα και passes

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ:

Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό, όταν μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος.

Ίσως στην πραγματικότητα προσγείωσε τον κ. Πρωθυπουργό ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο έφτασε στο 3,8%, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και η βενζίνη κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με τη πολιτική της αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά και όταν η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και passes ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας.

Όσο για το επίδομα ανεργίας χρειάστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να αδειάσει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και να υπενθυμίσει το αυτονόητο: ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα της κυβέρνησης αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων.

Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά επτά χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός που "ξέχασαν" δύο 4χρονα παιδιά κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο