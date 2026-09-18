Ηράκλειο: Τραγωδία στις Κάτω Γούβες - Νεκρός ένας 60χρονος

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύθηρκε από τη θάλασσα, στην παραλία των Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου ένας 60χρονος Βρετανός, το μεσημέρι της Πέμπτης 17/9.

Εκλήθη το ΕΚΑΒ και ο 60χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», όπου, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Από τη Λιμενική Αρχή Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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