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ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2027: Η Ιρλανδία μποϊκοτάρει για δεύτερη χρονιά το διαγωνισμό λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ
clock 21:38 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά την αποχή της. Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE, ο οποίος επικαλείται τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα ως βασικό λόγο.

Η Ιρλανδία ήταν μία από τις πέντε χώρες που απείχαν από τη φετινή Eurovision, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν επίσης η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία.

Σημειώνεται πως ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας AvroTros έχει ήδη ανακοινώσει από τον προηγούμενο μήνα ότι θα συνεχίσει το μποϊκοτάζ και το 2027.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του RTE, «η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων».

Επιπλέον, το RTE διευκρινίζει πως δεν θα λάβει μέρος ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό της Eurovision το 2027.

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