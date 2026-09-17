Κύπελλο Ελλάδας: «Μίλησε» στο φινάλε ο Μπολιβάρ και Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-1

Η ΑΕΛ έφτασε πολύ κοντά σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, όμως η Καλαμάτα είχε τον τελευταίο λόγο. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Οι «βυσσινί» ήταν εκείνοι που πήραν το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τον Νοικοκυράκη να αξιοποιεί την όμορφη συνεργασία των συμπαικτών του. Η Καλαμάτα, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και στο 84ο λεπτό βρήκε τη λύση με τον Μπολίβαρ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Η αναμέτρηση άρχισε με καλό ρυθμό, με την Καλαμάτα να απειλεί πρώτη. Στο 20ό λεπτό ο Νίτσος πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παρρά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Η ΑΕΛ σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και στο 23’ άγγιξε το γκολ. Ο Αντράντα εκτέλεσε φάουλ προς τον Τσελεπίδη, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Η υπεροχή της ΑΕΛ καρποφόρησε τελικά στο 45’. Ο Αγαπάκης έκανε τη σέντρα, ο Νίτσος κινήθηκε σωστά και γύρισε την μπάλα προς την περιοχή, όπου ο Νοικοκυράκης από κοντά δεν αστόχησε, γράφοντας το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε. Η Καλαμάτα έγινε πιο επιθετική και προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, την ώρα που η ΑΕΛ αναζητούσε τις στιγμές της στην κόντρα. Στο 65’ οι «βυσσινί» είχαν μια καλή ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, με τον Παπαγεωργίου να επιχειρεί ωραίο πλασέ, αλλά την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δοκάρι του Γκίνη.

Η Καλαμάτα απάντησε στο 71’. Ο Ιγκνιάτοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του κατέληξε άουτ. Η πίεση των τυπικά γηπεδούχων συνεχίστηκε και τελικά απέφερε καρπούς στο 84ο λεπτό. Ο Μπολίβαρ, που πέρασε ως αλλαγή, αποδείχθηκε καθοριστικός. Με σουτ νίκησε τον Μελίσσα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Γιουματζίδης

Καλαμάτα: Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο (77′ Καλουτσίδης), Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρά, Κατάλντι (64′ Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (64′ Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγέλης (46′ Μπολίβαρ)

ΑΕΛ: Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Πάρρας (42′ Νοικοκυράκης), Αντράντα (60′ Τσιγγάρας), Σίλβα (81′ Σάκιτς), Γαργάλας, Λέλεκας, Αλμπάνης (60′ Παπαγεωργίου), Νίτσος (81′ Νταμπίζας)