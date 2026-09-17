Πτώση στο Κομμένο Μπεντένι: Οι γιατροί επανέφεραν στη ζωή τον 54χρονο μετά από τη καρδιακή ανακοπή

Τιτάνια μάχη δίνεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου με τους γιατρούς να προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή τον 54χρονο που νωρίτερα το απόγευμα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στην περιοχή του Κομμένου Μπεντενιού.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς υπέστη ανακοπή μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο. Ενώ οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο την απώλεια του, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κατάφεραν στη συνέχεια να τον επαναφέρουν, καταφέρνοντας τελικά να αποκαταστήσουν την καρδιακή του λειτουργία.

Στη συνέχεια, ο 54χρονος οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, όπου οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων του. Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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