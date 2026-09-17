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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έριξε αυλαία η αναδρομική έκθεση "Θωμάς Φανουράκης - 5 δεκαετίες ζωγραφικής"

εκθεση φανουρακης
clock 13:19 | 17/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Περισσότεροι από 79.000 επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου-Βασιλική Αγίου Μάρκου για την αναδρομική έκθεση «Θωμάς Φανουράκης. 5 δεκαετίες ζωγραφικής» που έριξε αυλαία στις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τέσσερις μήνες, η πόλη έζησε στον παλμό της τέχνης του Θωμά Φανουράκη.

Στην μεγάλη έκθεση ενώθηκαν για πρώτη φορά τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου και την Πινακοθήκη της πόλης με έργα διάσπαρτα σε μουσεία, συλλογές και οικίες σε όλη την Ελλάδα. Τούτο οφείλεται στους ιδιώτες, τα μουσεία και τους φορείς που δέχθηκαν να μοιραστούν τα έργα που είχαν στην κατοχή τους και στις συλλογές τους με το ευρύτερο κοινό.

Είναι οι παραχωρήσεις τους αυτές που έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης του σημαντικού αφιερώματος στο ζωγραφικό έργο του Θωμά Φανουράκη.

εκθεση φανουρακη

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς τους ιδιώτες συλλέκτες και τα μουσεία που μοιράστηκαν τα έργα με το κοινό, τους κατοίκους, τους επισκέπτες καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της έκθεσης-ορόσημο για την πόλη.

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι διαθέσιμος προς πώληση στο Βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Τα έργα της Δωρεάς του καλλιτέχνη στον Δήμο Ηρακλείου μπορείτε να τα δείτε μέσα από την ιστοσελίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://heraklionartgallery.gr/artist/fanourakis-thomas/

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Έκθεση φανουρακης
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