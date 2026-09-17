Όφελος έως 1.500€ για το SEAT Ibiza, από την Βελμάρ

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Η SEAT Βελμάρ προσφέρει όφελος έως 1.500€ για την απόκτηση του SEAT Ibiza για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Το SEAT Ibiza συνδυάζει τη σύγχρονη σχεδίαση με προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αποτελώντας μία από τις πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας του. Τώρα, η απόκτησή του γίνεται ακόμη πιο ελκυστική, χάρη στο όφελος έως 1.500€ που προσφέρει η SEAT Βελμάρ σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης, το SEAT Ibiza ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα, την άνεση, την πρακτικότητα και την αποδοτικότητά του, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία. Περισσότερες πληροφορίες: https://seat-velmar.gr

Καταστήματα SEAT Βελμάρ:

Αργυρούπολη: Καραϊσκάκη & Μεγ. Αλεξάνδρου 7, 164 52, Τ.: 210 9982600

Γέρακας: Λ. Μαραθώνος 175, 154 44, Τ: 210 6607000

Χανιά: Λ. Καραμανλή 78, 733 00, Τ.: 28210 24900

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