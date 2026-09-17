Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης : Διπλή αποζημίωση των αμπελουργών του Ηρακλείου από τον ΕΛΓΑ.

Συνάντηση εργασίας είχε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο Πρίαμος Ιερωνυμάκης, εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για τα θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, συζητήθηκαν μία σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του Οργανισμού, που απασχολούν τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ διαβεβαίωσε ότι, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις από τη σφοδρή χαλαζόπτωση.

Μάλιστα, το ποσό θα αφορά τόσο στην πληρωμή ασφαλιστικών αποζημιώσεων σε φυτικό κεφάλαιο όσο και στην πληρωμή Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.) στα αμπέλια, για τις ζημιές από θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν καλύπτονται από την τακτική ασφάλιση. Από αυτό συνεπάγεται ότι, καλύπτονται και οι παραγωγοί που έχουν άτρυγα τα αμπέλια τους, αφού το συγκεκριμένο ζημιογόνο γεγονός συμπεριλαμβάνεται μέσα στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛΓΑ. Η παραπάνω εξέλιξη είναι πολύ θετική και αφορά στο σύνολο των πληγέντων αμπελουργών.

Στη συνέχεια τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, με τον Πρίαμο Ιερωνυμάκη να αναφέρει ότι η Περιφέρεια Κρήτης συντάσσει σχετικό φάκελο για τις ελαιοκομικές καλλιέργειες, για το έτος ζημιάς 2025, με πλήρη στοιχεία σχετικά με το ποσοστό ζημιάς σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων ετών, την επιστημονική τεκμηρίωση από Επιτροπή του Υπουργείου ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης, επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών, προκειμένου ο σχετικός φάκελος να υποβληθεί στη συνέχεια στα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προς έγκριση.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ επεσήμανε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Κρήτης είναι πλήρως κατανοητά και ικανοποιούνται στο πλαίσιο, πάντα, των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης των ενισχύσεων που αποτελούν μέρος της Ενωσιακής νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται επ΄απειλή σοβαρών κυρώσεων.

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