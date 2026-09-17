"Heraklion Go": Η νέα δωρεάν εφαρμογή για γρήγορη μετακίνηση στην πόλη (βίντεο)

Στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής έξυπνης πολυτροπικής κινητικότητας για το Ηράκλειο Heraklion Go που πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή εκδήλωση στη Λότζια, παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσος Τσατσάκης, την Πέμπτη 17/9.

Στην εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, συμμετείχαν παιδιά της Γ’ Λυκείου του Καπετανάκειου. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για την βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται και η θεματολογία της Εβδομάδας Κινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μιλώντας για τη νέα εφαρμογή που στοχεύει στην διευκόλυνση της μετακίνησης των ανθρώπων μέσα στην πόλη, συνδυάζοντας λεωφορείο, ταξί, περπάτημα και άλλα μέσα, δήλωσε: «Είναι μια εφαρμογή, ένα App για το κινητό το οποίο δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να σκεφτούν και να υπολογίσουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικούς τρόπους, με τα πόδια ή με το λεωφορείο μεταξύ δύο σημείων ή αν εξυπηρετεί μέσο ιδιωτικής μεταφοράς. Από αυτή την άποψη αποτελεί ένα καλό εργαλείο».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπενθύμισε ότι η Δημοτική Αρχή έχει θέσει σε προτεραιότητα την δημιουργία πεζών διαδρομών στην πόλη, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας: «Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι να δώσουμε στην πράξη τη δυνατότητα για αυτές τις εναλλακτικές κινήσεις. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό πραγματοποίηση αυτή τη στιγμή από το Δήμο Ηρακλείου για τις εναλλακτικές διαδρομές, με προτεραιότητα τις πεζές διαδρομές. Πώς δηλαδή από τη γειτονιά, θα έρθω στο κέντρο, απρόσκοπτα και πώς θα πάω σε μια άλλη γειτονιά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κατασκευαστικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Τη ρύθμιση της στάθμευσης μπορούμε να την διαχειριστούμε και μέσα από τις εναλλακτικές διαδρομές. Γιατί όσο περισσότερο μπορούμε να κινηθούμε χωρίς το ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, τόσο πιο διαχειρίσιμο είναι και το ζήτημα της στάθμευσης».

Επίσης, δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά του για την συνάντηση με τους μαθητές του Καπετανάκειου: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε εδώ νέα παιδιά από το Καπετανάκειο, το 1ο Γενικό Λύκειο με τα οποία κουβεντιάζουμε, θέλουμε τις ιδέες τους,

και έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτά τα παιδιά και τώρα αλλά κυρίως μεγαλώνοντας θα καταφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα».

Ο Αντιδήμαρχος Τάσος Τσατσάκης σημείωσε πως η εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο Heraklion Go παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος SPINE με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη και παρουσιάζει τους εναλλακτικούς τρόπους κίνησης με τη χρήση μέσων μεταφοράς ή πεζής κυκλοφορίας: «Με αυτή την εφαρμογή ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει το χρόνο μέχρι το σημείο στο οποίο θέλει να πάει χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους μετακίνησης, με λεωφορείο, ταξί, αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο, πατίνι ή με τα πόδια. Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη για τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συμπίπτει με την παρουσίαση της εφαρμογής στο κοινό του Ηρακλείου και έχουμε την χαρά σήμερα να είναι κοντά μας μαθητές της Γ’ Λυκείου του Καπετανακείου οι οποίοι απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο και συμμετέχοντας σε ένα διαδραστικό παιχνίδι θα προσφέρουν την πρώτη βάση δεδομένων για να βελτιώσουμε αυτή την εφαρμογή».

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και των Τμημάτων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πληροφορικής. Η εφαρμογή Heraklion Go υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «SPINE-ΗΟRΙΖΟΝ Έξυπνες Πρωτοβουλίες για Δημόσιες Μεταφορές για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις στην Ευρώπη».

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