Χερσόνησος: Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι για το λατομείο– Συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωσης η Επιτροπή Αγώνα

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Χερσονήσου ενάντια στην προοπτική δημιουργίας λατομείου στη θέση «Φουσκές», σε έκταση περίπου 60 στρεμμάτων, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το αίτημα έχει καταθέσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η εταιρεία που κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο, προκειμένου να λαμβάνει από τη συγκεκριμένη έκταση πέτρες και άλλα υλικά.

Η θέση που έχει επιλεγεί βρίσκεται στο ύψωμα πάνω από το Πισκοπιανό και το Κουτουλουφάρι, στην περιοχή που χωρίζει τη Λαγκάδα από το παραλιακό τμήμα της Χερσονήσου. Πρόκειται για μια περιοχή με έντονη τουριστική δραστηριότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Δήμου Χερσονήσου και φορέων της περιοχής. Οι κάτοικοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την περιβαλλοντική και οικονομική υποβάθμιση του τόπου τους αλλά και του τουριστικού προιόντος.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 19:00, έχει προγραμματιστεί νέα ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση των κατοίκων στα Ποταμιές. Η εκδήλωση όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού συλλόγου κ. Ροδιτάκης στο Ράδιο Κρήτη και το Μανόλη Αργυράκη αποτελεί μέρος του διευρυμένου κύκλου επαφών που έχει ανοίξει η ειδική Επιτροπή Αγώνα, η οποία συστάθηκε με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων και τη νομική θωράκιση των συμφερόντων της περιοχής.

Η Επιτροπή, υπό την καθοδήγηση του πρώην δημάρχου και έγκριτου νομικού, Κώστα Λαγουδάκη, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις επαφές και τις ενημερώσεις των πολιτών σε όλα τα χωριά και τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. Κατά τη διάρκεια της αυριανής συνέλευσης στα Ποταμιές, ο κ. Λαγουδάκης και τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να παρουσιάσουν δεδομένα γύρω από την υπόθεση, τις νομικές ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί, καθώς και τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων ενάντια στο λατομείο.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Η προστασία του περιβάλλοντος και της οικονομίας μας και της υγείας μας είναι αδιαπραγμάτευτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Ράδιο Κρήτη απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην αυριανή ενημέρωση.

Η Επιτροπή Αγώνα ξεκαθαρίζει ότι οι συναντήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε καθημερινή βάση, με στόχο τη δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου που θα αποτρέψει οριστικά τα σχέδια για το λατομείο.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σήμερα στον ανακριτή η 18χρονη μητέρα - Μάχη στην εντατική δίνει το βρέφος