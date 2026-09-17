Tροχαίο στην Ποσειδώνος: «Έκαναν live στο TikTok, δεν πάτησαν φρένο»

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Νέες πληροφορίες για το τροχαίο δυστύχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με τους τρεις νεκρούς και τους δύο σοβαρά τραυματίες, έδωσε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

«Έκαναν live στο TikTok τη στιγμή του τροχαίου. Έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα και χωρίς φρένα στον τοίχο. Δεν έχει διευκρινιστεί πώς έχασε τον έλεγχο ο οδηγός», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μπαλάσκας.

«Η ΕΛΑΣ ελέγχει την πληροφορορία για το TikTok. Έκαναν live τη στιγμή του δυστυχήματος», σημείωσε.

«Δεν πάτησε καθόλου φρένο ο οδηγός»

«Είχαν αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έτρεχαν πάνω από 100», τόνισε και έκανε λόγο για «αφρενάριστο» τροχαίο.

Παράλληλα, έγινε λόγος για τις κάμερες (και) στην Ποσειδώνος, που δεν λειτουργούν στο σύνολό τους και τόνισε ότι το 90% των τροχαίων είναι λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

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