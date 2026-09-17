Μπορεί ένα τρόφιμο που έτρωγες πάντα να σου προκαλέσει ξαφνικά αλλεργία;

Οι τροφικές αλλεργίες αποτελούν αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες των τροφίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οργανισμός μπορεί να αρχίσει να αναγνωρίζει ως απειλή ένα τρόφιμο που μέχρι τότε ανεχόταν κανονικά, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν συμπτώματα όπως κνησμός, εξάνθημα, πρήξιμο, γαστρεντερικές ενοχλήσεις ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναφυλαξία.

Ποιες αλλεργίες εμφανίζονται συχνότερα;

Στους ενήλικες, συχνά αλλεργιογόνα είναι τα οστρακοειδή, το γάλα, τα φιστίκια, οι ξηροί καρποί και τα ψάρια.

Ορισμένες αλλεργίες που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία, όπως στο γάλα, το αυγό, το σιτάρι και η σόγια, μπορεί να υποχωρήσουν με τα χρόνια, ενώ άλλες, όπως εκείνες στους ξηρούς καρπούς, τα φιστίκια, τα ψάρια και τα οστρακοειδή, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιμείνουν.

Αλλεργιογόνα τροφίμων: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες της εστίασης

Η εμφάνιση μιας τροφικής αλλεργίας στην ενήλικη ζωή μπορεί να σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Σε κάποιες περιπτώσεις η ευαισθητοποίηση αναπτύσσεται σταδιακά, ενώ καταστάσεις όπως η άσκηση, το αλκοόλ, μια λοίμωξη ή ορισμένα φάρμακα μπορεί να ενισχύσουν μια αντίδραση ή να κάνουν πιο εμφανή μια αλλεργία που δεν είχε γίνει μέχρι τότε αντιληπτή.

Image

Η αλλεργία στο κόκκινο κρέας

Μια ιδιαίτερη περίπτωση είναι το σύνδρομο alpha-gal, μια αλλεργία που μπορεί να εμφανιστεί μετά από τσίμπημα συγκεκριμένων ειδών τσιμπουριού. Ο οργανισμός ευαισθητοποιείται σε ένα μόριο που υπάρχει στο κόκκινο κρέας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα γαλακτοκομικά και τη ζελατίνη.

Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα, ενδέχεται να επηρεάζει 450.000 άτομα, αν και ορισμένοι μπορεί να μην παρουσιάζουν συμπτώματα.

Σε αντίθεση με πολλές κλασικές τροφικές αλλεργίες, τα συμπτώματα του alpha-gal μπορεί να εμφανιστούν αρκετές ώρες μετά την κατανάλωση του τροφίμου, γεγονός που δυσκολεύει την αναγνώριση της αιτίας.

Τι πρέπει να κάνεις αν υποψιάζεσαι αλλεργία;

Μια καινούργια αντίδραση σε ένα τρόφιμο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις αναπτύξει τροφική αλλεργία. Γι’ αυτό, όταν εμφανιστεί ξαφνικά κάποιο σύμπτωμα, είναι σημαντικό να απευθυνθείς σε αλλεργιολόγο και να μην επιχειρήσεις να ξαναδοκιμάσεις μόνος σου το τρόφιμο.

Η διάγνωση βασίζεται στο ιστορικό και, ανάλογα με την περίπτωση, σε δερματικά ή αιματολογικά τεστ. Όταν χρειάζεται, μπορεί να πραγματοποιηθεί δοκιμασία πρόκλησης με το ύποπτο τρόφιμο, αποκλειστικά υπό ιατρική επίβλεψη.

Στις σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να προκληθεί αναφυλαξία, μια επείγουσα κατάσταση που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Η επινεφρίνη αποτελεί την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της αναφυλαξίας, γι’ αυτό μια επιβεβαιωμένη τροφική αλλεργία χρειάζεται σωστή ενημέρωση και σχέδιο αντιμετώπισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατί κάποιοι κοιμούνται πάντα με την πόρτα κλειστή; Η ψυχολογική εξήγηση

Νέες οδηγίες για τη χοληστερόλη: Έλεγχος από την παιδική ηλικία και χαμηλότερη LDL

Μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο: Πόσες μέρες διατηρείται με ασφάλεια







