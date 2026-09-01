Δεν υπάρχει κάμερα από πάνω: Πώς βλέπεις το αυτοκίνητο σαν να το τραβά drone

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παρκάρεις, κοιτάς την οθόνη και βλέπεις ολόκληρο το αυτοκίνητο από ψηλά. Πώς γίνεται αυτό, αφού δεν υπάρχει ούτε drone ούτε κάμερα πάνω από την οροφή; Η απάντηση βρίσκεται σε τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες και πολύ software.

Βάζεις όπισθεν για να παρκάρεις και στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου εμφανίζεται ξαφνικά μια εικόνα που μοιάζει να έχει τραβηχτεί από drone. Το αυτοκίνητο φαίνεται από ψηλά, οι γραμμές της θέσης στάθμευσης είναι καθαρές και γύρω του διακρίνονται πεζοδρόμια, κολωνάκια και άλλα εμπόδια.

Μόνο που κανένα drone δεν πετά πάνω από το αυτοκίνητο.

Ούτε υπάρχει κάποια κρυφή κάμερα στην οροφή.

Η εικόνα που βλέπει ο οδηγός δημιουργείται από έναν συνδυασμό καμερών που βρίσκονται τοποθετημένες γύρω από το αμάξωμα και λογισμικού που επεξεργάζεται τις λήψεις τους. Το αποτέλεσμα είναι μια εικονική κάτοψη 360 μοιρών, η οποία δίνει την εντύπωση ότι κοιτάζεις το αυτοκίνητο από ένα σημείο που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

Το «τρικ» της εικόνας

Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι η εικόνα από ψηλά δεν είναι πραγματική φωτογραφία του αυτοκινήτου τραβηγμένη από πάνω.

Οι κάμερες καταγράφουν διαφορετικά τμήματα του χώρου γύρω από το όχημα. Στη συνέχεια το λογισμικό επεξεργάζεται αυτές τις εικόνες, διορθώνει τις παραμορφώσεις των φακών και τις συνδυάζει ώστε να δημιουργηθεί μία ενιαία εικόνα.

Image

Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται το ίδιο το αυτοκίνητο. Και εδώ υπάρχει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο: αυτό που βλέπει ο οδηγός δεν χρειάζεται να είναι μια πραγματική λήψη του αμαξώματος από ψηλά. Σε αρκετά εξελιγμένα συστήματα χρησιμοποιείται ψηφιακή αναπαράσταση ή μοντέλο του οχήματος, πάνω στο οποίο «τοποθετείται» το περιβάλλον που έχουν καταγράψει οι κάμερες.

Έτσι δημιουργείται η χαρακτηριστική εικόνα που θυμίζει drone.

Με απλά λόγια, οι κάμερες καταγράφουν τον πραγματικό κόσμο, αλλά η τελική οπτική γωνία είναι προϊόν υπολογισμού.

Τέσσερις κάμερες που «βλέπουν» παντού

Στα συστήματα κάμερας 360°, η βασική διάταξη περιλαμβάνει συνήθως κάμερες εμπρός, πίσω και στα δύο πλαϊνά του αυτοκινήτου.

Οι πλευρικές κάμερες βρίσκονται συνήθως χαμηλά, στους εξωτερικούς καθρέφτες, ώστε να μπορούν να καταγράφουν το έδαφος δίπλα στις πόρτες και τους τροχούς.

Οι φακοί είναι ιδιαίτερα ευρυγώνιοι. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς κάθε κάμερα πρέπει να καλύπτει μεγάλο τμήμα του περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι λήψεις των καμερών πρέπει να επικαλύπτονται μεταξύ τους.

Αυτή η επικάλυψη είναι που επιτρέπει στο σύστημα

Πηγή: www.autotriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Καλοκαίρι και αυτοκίνητο: Πώς θα κάνετε το τιμόνι που καίει να κρυώσει γρήγορα

Κυκλική οικονομία στην πράξη: Φτιάξτε σπίτι μέσα σε μια ανεμογεννήτρια!