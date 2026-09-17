Ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones σε Κίεβο και Οδησσό - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

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Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδησσού τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ως τις 04:00, αναφέρθηκαν 10 τραυματισμοί στην πρωτεύουσα, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω Telegram, προτού ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σχεδόν 40 λεπτά αργότερα αναφερθεί σε 12 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά 10 και 12 ετών.

Εξάλλου οι αρχές στην Οδησσό έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, εξαιτίας πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη.

❗️[ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ] Une dizaine d’explosions sont signalées à Kyiv, en Ukraine. Des perturbations de l’approvisionnement en eau sont également signalées. https://t.co/Nl4YiE6iPc — LeMondeAct (@LeMondeAct) September 16, 2026

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια.

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