Μαζωνάκης: Στο Νο40 του Kworb -Σε ποιες χώρες ακούγονται περισσότερο τα τραγούδια του

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Η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να βρίσκεται παντού. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, τα τραγούδια του έχουν επιστρέψει μαζικά στις ακροάσεις του κοινού, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες και ιδιαίτερα στο Spotify.

Η εικόνα είναι χαρακτηριστική και στο Spotify Top 50 Greece, όπου τραγούδια του βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας. Στα στοιχεία που καταγράφονται, οι «Ώρες Μικρές» βρίσκονται στο Νο1, το «Ανήκω Σε Μένα» στο Νο3, ενώ το «Σάββατο» βρίσκεται στο Νο13.

Δεν πρόκειται, επομένως, για την επιστροφή ενός μόνο τραγουδιού. Διαφορετικές επιτυχίες από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται ξανά στις λίστες ακροάσεων, δείχνοντας ότι το κοινό επιστρέφει συνολικά στη μουσική του.

Στη θέση 40 της παγκόσμιας κατάταξης του Kworb

Ένα ακόμη στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση αυτής της επιστροφής είναι η κατάταξη καλλιτεχνών του Kworb, μιας πλατφόρμας που συγκεντρώνει και παρακολουθεί δεδομένα παγκοσμίως από ψηφιακά μουσικά charts.

Στην κατάταξη που αποτυπώνεται στα διαθέσιμα στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στη θέση 40, με 806 points, ανάμεσα σε ονόματα όπως ο Kanye West, η Billie Eilish, ο Asake και ο Burna Boy.

Image Η θέση του καλλιτέχνη στην παγκόσμια λίστα του Kworb

Πάνω από τον Μαζωνάκη βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Bad Bunny, Drake, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Karol G, Shakira, The Weeknd, Bruno Mars, BTS, Justin Bieber, Lady Gaga και Harry Styles.

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Το σημαντικό εδώ είναι ότι το Νο40 δεν αποτελεί θέση ενός τραγουδιού στο ελληνικό Spotify Top 50, αλλά θέση στην κατάταξη καλλιτεχνών που εμφανίζει το Kworb βάσει των δεδομένων που συγκεντρώνει από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Γι' αυτό και δίπλα στο όνομα του Μαζωνάκη εμφανίζονται τα 806 points.

«Ώρες Μικρές»: Στην κορυφή των charts

Ανάμεσα στα τραγούδια που έχουν εκτοξευθεί στις ακροάσεις ξεχωρίζουν οι «Ώρες Μικρές».

Το τραγούδι βρίσκεται στη 1η θέση του Spotify στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα καταγράφει παρουσία και σε άλλες πλατφόρμες. Στο Apple Music βρίσκεται επίσης στο Νο1 της Ελλάδας, ενώ στο iTunes καταγράφεται στο Νο1 τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Στο Shazam βρίσκεται στο Νο6 στην Ελλάδα, ενώ εμφανίζεται και στο Νο47 της Βουλγαρίας. Στο Deezer καταγράφεται στο Νο20 της Βουλγαρίας.

Η πορεία του τραγουδιού δεν περιορίζεται, επομένως, σε μία μόνο πλατφόρμα ή σε μία μόνο χώρα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το «Ανήκω Σε Μένα», ένα τραγούδι που ανήκει σε πολύ παλαιότερη περίοδο της δισκογραφίας του Μαζωνάκη και παρ' όλα αυτά βρίσκεται σήμερα στην 3η θέση του Spotify στην Ελλάδα.

Το τραγούδι καταγράφει επίσης Νο2 στην Ελλάδα στο Apple Music, ενώ στο YouTube βρίσκεται στο Νο4 της Ελλάδας και στο Νο7 της Κύπρου.

Στο iTunes βρίσκεται στο Νο2 στην Ελλάδα, ενώ στο Shazam καταγράφεται στο Νο16 στην Ελλάδα. Η παρουσία του συνεχίζεται και εκτός Ελλάδας, με το τραγούδι να εμφανίζεται στις σχετικές κατατάξεις της Κύπρου και της Ρουμανίας.

Το «Σάββατο» στην πρώτη 15άδα

Στις υψηλές θέσεις βρίσκεται και το «Σάββατο», το οποίο έχει ανέβει στο Νο13 του Spotify στην Ελλάδα. Το τραγούδι καταγράφεται επίσης στο Νο66 της Κύπρου.

Στο Apple Music βρίσκεται στο Νο9 στην Ελλάδα και στο Νο5 στην Κύπρο, ενώ στο iTunes καταγράφεται στο Νο17 στην Ελλάδα, στο Νο8 στη Λετονία και στο Νο18 στη Μολδαβία.

Παράλληλα, το «Σάββατο» έχει παρουσία στο Shazam, με το τραγούδι να εμφανίζεται σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και άλλες.

Το άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει» στις κορυφαίες θέσεις

Η εικόνα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα τραγούδια. Στα διαθέσιμα στοιχεία εμφανίζεται ψηλά και ολόκληρο το άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει».

Στο Apple Music, το άλμπουμ βρίσκεται στο Νο1 στην Ελλάδα και στο Νο1 στην Κύπρο, ενώ εμφανίζεται και στο Νο18 της Βουλγαρίας. Στο iTunes βρίσκεται επίσης στο Νο1 στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο Νο29 στη Βουλγαρία, στο Νο40 στη Γερμανία και στο Νο158 στη Νότια Αφρική.

Η μουσική του συνεχίζει να ακούγεται

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια πορεία περισσότερων από τριών δεκαετιών στο ελληνικό τραγούδι, από το «Ανήκω Σε Μένα» και το «Σάββατο» μέχρι τις «Ώρες Μικρές» και το «Αγαπώ Σημαίνει».

Image Τα αναλυτικά στοιχεία για την ακρόαση των τραγουδιών του Γιώργου Μαζωνάκη παγκοσμίως

Μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, η δισκογραφία του επιστρέφει μαζικά στην καθημερινότητα του κοινού.

Οι κορυφαίες θέσεις του Spotify στην Ελλάδα, οι επιμέρους κατατάξεις σε Apple Music, iTunes, YouTube και Shazam, αλλά και η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη καλλιτεχνών του Kworb, καταγράφουν με διαφορετικούς τρόπους το ίδιο φαινόμενο: τα τραγούδια του Μαζωνάκη ξανακούγονται μαζικά και η φωνή του παραμένει παρούσα μέσα από τη μουσική του.

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