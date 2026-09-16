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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιακουμάκης «εκτέλεσε» την Αλ Νασρ του Ρονάλντο! (βίντεο)

γιακουμακης
clock 16:18 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αλ Άιν του Γιώργου Γιακουμάκη συνέτριψε την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 4-0 στο Ασιατικό Champions League. Αυτή ήταν η βαρύτερη ήττα της Αλ Νασρ από τότε που αποκτήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η Αλ Άιν εκμεταλλεύτηκε τα τραγικά λάθη στην άμυνα της Αλ Νασρ, με τον Χουσέιν Ραχίμι να σκοράρει δύο φορές και τον αδελφό του, Σουφιάν, να γράφει το 3-0. Τον τελευταίο λόγο όμως στο παιχνίδι είχε ο Έλληνας διεθνής επιθετικός.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, με την εκτελεστική δεινότητα που τον διακρίνει, υποδέχθηκε την μπάλα και με ένα αποφασιστικό, «στεγνό» συρτό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το τελικό 4-0. Έτσι, ο Ηρακλειώτης επιθετικός σφράγισε μια ιστορική νίκη για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφήνοντας την παρέα του Ρονάλντο με άδεια χέρια.

Μετά το παιχνίδι, ο Γιακουμάκης στάθηκε περισσότερο στην ομαδική εμφάνιση παρά στο προσωπικό του γκολ.

Είπε ότι γνώριζαν πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ότι έπρεπε να δώσουν τα πάντα και ότι η ομάδα ήταν ώριμη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό

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Γιώργος Γιακουμάκης Κριστιάνο Ρονάλντο
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