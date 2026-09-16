Κρήτη: Κλειστό την Πέμπτη το Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Κλειστό για το κοινό θα παραμείνει αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, το Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, έπειτα από το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με το ύψος της βροχής να αναμένεται να φτάσει έως και τα 32 mm τόσο στην περιοχή του Ξυλοσκάλου (βόρεια είσοδος) όσο και στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης (νότια είσοδος).

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, οι τιμές αυτές υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια ασφαλείας που έχει θεσπίσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του εθνικού δρυμού.Η απαγόρευση εισόδου ισχύει και για τις δύο προσβάσεις του φαραγγιού.

Οι αρχές συστήνουν στους εκδρομείς και τα τουριστικά γραφεία να αναβάλλουν τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους για τις επόμενες ημέρες, όταν και θα επανεκτιμηθούν οι συνθήκες για το άνοιγμα του περάσματος.

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