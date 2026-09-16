Επιθετικά σκυλιά: Τι προβλέπει ο νόμος και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

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Δεν είναι σπάνια τα περιστατικά που ακούμε για σκυλιά που επιτίθενται, δαγκώνουν και τραυματίζουν ανθρώπους ή άλλα σκυλιά.

Για τον ιδιοκτήτη τους, η συμβίωση με ένα επιθετικό σκύλο,δεν είναι απλώς ένα καθημερινό άγχος, αλλά μια σοβαρή νομική και κοινωνική ευθύνη.

Με την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την εντατικοποίηση των ελέγχων, οι κηδεμόνες δεσποζόμενων ζώων καλούνται να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια τους, των συμπολιτών τους αλλά και των ίδιων των τετράποδων.

Η βόλτα για ένα ζώο με επιθετικές τάσεις απαιτεί απόλυτη πρόληψη.

Ο σκύλος πρέπει να είναι με λουρί να κρατιέται σε κοντινή απόσταση από τον συνοδό και να μην αφήνεται ελεύθερος σε δημόσιους χώρους, πάρκα ή παραλίες.

Ο συνοδός πρέπει να είναι ενήλικας και σωματικά ικανός να συγκρατήσει το ζώο σε περίπτωση που συμβεί κάτι και ερεθίσει τον σκύλο.

Αυλές και βεράντες πρέπει να διαθέτουν περίφραξη επαρκούς ύψους, ώστε να αποκλείεται η διαφυγή του ζώου ή η επαφή του με περαστικούς.

Χρήσιμη είναι και η τοποθέτηση πινακίδας στην είσοδο του σπιτιού που ενημερώνει για την παρουσία σκύλου.

Ωστόσο η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, είναι η βοήθεια που θα ζητήσουμε από κτηνίατρο και εκπαιδευτή.

Η επιθετικότητα σπάνια είναι «αδικαιολόγητη» καθώς συχνά οφείλεται σε πόνο, φόβο ή κακή κοινωνικοποίηση.

Απαιτείται ιατρικός έλεγχος για να αποκλειστούν οργανικά αίτια ή παθήσεις που προκαλούν πόνο.

Η βία και η τιμωρία επιδεινώνουν την επιθετικότητα. Η συνεργασία,λοιπόν, με πιστοποιημένο εκπαιδευτή συμπεριφοράς ζώων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των ερεθισμάτων.

Να πούμε ότι ο κηδεμόνας φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή υλική ζημιά προκαλέσει το ζώο του.

Η παράλειψη μέτρων ασφαλείας, η έλλειψη ηλεκτρονικής σήμανσης/microchip και πολύ περισσότερο η κακοποίηση ή εγκατάλειψη συνεπάγονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα , παράλληλα με τις προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.

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