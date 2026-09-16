Τσουκαλάς: Απαιτείται άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας

Την αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει αυτοκριτική για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι «ο κ. Γεωργιάδης χθες στο Mega αναγνώρισε για πρώτη φορά "κρατική ευθύνη" στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και δήλωσε πως "δεν θα ήταν αντίθετος στην επανίδρυση του ΣΕΥΥΠ που είναι πιο εστιασμένο στην υγεία" από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην οποία έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες του ΣΕΥΥΠ». Σημειώνει ότι όμως ο υπουργός Υγείας «δεν έκανε καμία αυτοκριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στον τομέα αυτό».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που ιδρύθηκε το 2001 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο, δεν σταμάτησε να λειτουργεί μόνο του», αλλά «καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2019 με τον νόμο 4622/2019 (νόμος για το Επιτελικό Κράτος), και οι αρμοδιότητές του μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο υπουργός Υγείας νιώθει την ανάγκη «να μας ενημερώσει πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν». Καταληκτικά σημειώνει ότι «απαιτείται άμεση αποκατάσταση της εποπτείας στις δομές υγείας και όχι ετεροχρονισμένες διαπιστώσεις για τις ελλείψεις».

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