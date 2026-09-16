Δήμος Γόρτυνας: Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για την ποιότητα Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Γόρτυνας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγίας Βαρβάρας, διοργανώνουν εκπαιδευτική ενημέρωση για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti”. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Αγ. Βαρβάρας, στις 17:00μ.μ.

Θεματολογία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις για την ποιότητα του ελαιόλαδου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και τις ορθές πρακτικές κατά την ελαιοκαλλιέργεια, όπως η άρδευση, η λίπανση, το κλάδεμα, η φυτοπροστασία και η συνολική διαχείριση του ελαιώνα. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκομιδή, τη μεταφορά, την ελαιοποίηση, την αποθήκευση και την τυποποίηση για την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητας. Θα γίνει οργανοληπτική αξιολόγηση παρθένου ελαιόλαδου και θα αναπτυχθεί το θέμα των ρυπαντών στο ελαιόλαδο. Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

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Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, τόνισε ότι: Η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του κρητικού ελαιολάδου αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από τη στενή συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς, ενισχύουμε τη μεταφορά γνώσης και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών που συμβάλλουν στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι εκπαιδευτικές ενημερώσεις των παραγωγών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κρητικού ελαιολάδου και την ανάδειξή του σε αγορές.

Φορείς υποστήριξης

Τις ενημερωτικές δράσεις υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου, ο Σύλλογος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.

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