Κεραυνοί Σισαμάκη κατά Καλοκαιρινού

Άστραψε και βρόντηξε εναντίον του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού ο πρώην αντιδήμαρχος του και δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Σισαμάκης μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη.

Μίλησε για έλλειψη δημοκρατικής λειτουργίας της Δημοτικής παράταξης του δημάρχου, με την οποία επέλεξε να συνεργαστεί προεκλογικά ως επικεφαλής της παράταξης «Ηράκλειο για όλους» και επισήμανε την ανάγκη επανασύνδεσης με την κοινωνία.

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η επισήμανση ότι κοντά στον δήμαρχο υπάρχει «αυλή» η οποία έχει παραγκωνίσει τους εκλεγμένους, και λειτουργεί με στόχο το επικοινωνιακό προφίλ του Αλέξη Καλοκαιρινού.

Τόνισε μάλιστα με έμφαση πως υπάρχουν ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσπαθούν να αναδείξουν ή να μειώσουν πρόσωπα ή καταστάσεις, κάτι που όπως είπε, έχει βιώσει και ο ίδιος.

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