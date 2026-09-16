Πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να απολαύσουμε την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το «Φεγγάρι της Συγκομιδής».

Η πανσέληνος αυτή θα σηματοδοτήσει και το τέλος του καλοκαιριού, καθώς και την αρχή του φθινοπώρου.

Γιατί λέγεται Φεγγάρι της Συγκομιδής

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνιση της συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών.

Το λαμπερό φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.

Ωστόσο, εάν η εμφάνιση του συμπέσει με τη φθινοπωρινή ισημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού», κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φετινό έτος, καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει στην επόμενη πανσέληνο του μήνα Οκτωβρίου.

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