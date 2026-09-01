Ιορδανίδης: «Τα παιδιά μπορούν να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο»

Ο Τάσος Ιορδανίδης ήταν καλεσμένος στο K-ZONE Vidcast και αναφέρθηκε στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τη Θάλεια Ματίκα και στο πόσο τον άλλαξε η πατρότητα.

«Ο πυρήνας ενός ανθρώπου είναι πάντα ίδιος. Όταν γίνεσαι γονιός όμως, αρχίζεις και λειτουργείς με επιχειρήματα, αρχίζεις και λειτουργείς πιο μεστά και πιο ώριμα. Τα παιδιά είναι αυτά τα οποία μπορούν να κινήσουν συνειδησιακά βουνά και να σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Τα παιδιά νομίζω ότι σε μαλακώνουν και ως άνθρωπο. Σου βγάζουν έναν κόσμο τον οποίο ίσως μέχρι τότε δεν έχεις δει ή δεν έχεις διανύσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Και εγώ αλλά και η Θάλεια δεν έχουμε τρομερές γνώσεις με την τεχνολογία. Τα παιδιά είναι πολύ πιο εξοικειωμένα. Το πιο απλό που τους έχουμε πει είναι ότι αν δεχτούν μηνύματα από κάποιον άγνωστο, να είναι πολύ προσεκτικοί. Μέχρι τώρα δεν έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος μου έχει μόνο λογαριασμό στο Tik Tok, το οποίο φτιάξαμε μαζί. Γενικά όμως, χρειάζεται προσοχή, δεν μπορείς να απαγορέψεις κάτι. Και εγώ και η Θάλεια έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά».

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