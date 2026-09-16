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ΚΡΗΤΗ

Πάρκο Γεωργιάδη: "Όλες οι σχάρες ομβρίων είναι βουλωμένες" - Καταγγελία πολίτη (εικόνες)

πάρκο γεωργιάδη βουλωμένα φρεάτια
clock 09:38 | 16/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανησυχία εκφράζει αναγνώστης του ekriti για τα βουλωμένα φρεάτια ομβρίων στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Οπως βλέπετε στις φωτογραφίες, φύλλα και συσσωρευμένη βρωμιά έχουν φράξει τις σχάρες των φρεατίων.

Εύλογο το ερώτημα γιατί δεν καθαρίστηκαν ήδη, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες:

πάρκο γεωργιάδη βουλωμένα φρεάτια
πάρκο γεωργιάδη βουλωμένα φρεάτια
πάρκο γεωργιάδη βουλωμένα φρεάτια
πάρκο γεωργιάδη βουλωμένα φρεάτια

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Πάρκο Γεωργιάδη φρεάτια
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