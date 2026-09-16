Πάρκο Γεωργιάδη: "Όλες οι σχάρες ομβρίων είναι βουλωμένες" - Καταγγελία πολίτη (εικόνες)

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Ανησυχία εκφράζει αναγνώστης του ekriti για τα βουλωμένα φρεάτια ομβρίων στο πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο. Οπως βλέπετε στις φωτογραφίες, φύλλα και συσσωρευμένη βρωμιά έχουν φράξει τις σχάρες των φρεατίων.

Εύλογο το ερώτημα γιατί δεν καθαρίστηκαν ήδη, καθώς βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες:

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