Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθι για χτύπημα στη Μέκκα, εκείνοι διαψεύδουν

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Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drone νότια της Μέκκας, κατηγορώντας το κίνημα Ανσαραλά της Υεμένης, γνωστό ως Χούθι, ότι επιχείρησε να πλήξει την ιερή πόλη.



Οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, διαψεύδουν κατηγορηματικά την κατηγορία, κάνοντας λόγο για «τετριμμένο ψέμα».

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Υεμένη έχει αναζωπυρωθεί και η ένταση έχει μεταφερθεί πλέον τόσο στις σαουδαραβικές υποδομές όσο και στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας.

Αναχαίτιση πριν από τον εναέριο χώρο της Μέκκας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, η βασιλική δύναμη αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισε και κατέστρεψε το drone νότια της Μέκκας, πριν αυτό εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο της πόλης.

https://t.co/eiAoFDk0zj — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) September 16, 2026

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι, κατηγόρησε τους Χούθι ότι επιχειρούν να διαταράξουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα και ότι θέτουν σε κίνδυνο τους προσκυνητές και τους πολίτες.

Η Μέκκα έχει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία για τον μουσουλμανικό κόσμο και οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή αποκτά πολύ μεγαλύτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα από ένα ακόμη επεισόδιο στη σύγκρουση.

Οι Χούθι διαψεύδουν

Από την πλευρά της, η Ανσαραλά απέρριψε πλήρως τον ισχυρισμό ότι στόχευσε τη Μέκκα.

مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبةٌ ممجوجة استُهلكت سابقًا، ولم تعد تنطلي على أحد، يا أرامل جيفري إبستين! قاتلوا قتال الرجال، إن كنتم رجالًا — حزام الأسد (@hezamalasad) September 15, 2026

Ο Χαζμ αλ Ασάντ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «τετριμμένο ψέμα», υποστηρίζοντας ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

Οι Χούθι, πάντως, έχουν προειδοποιήσει ότι τα σαουδαραβικά πλήγματα στην Υεμένη δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος, Γιαχία Σάρια, υποστήριξε ότι οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μέσα σε 24 ώρες 52 αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών της Υεμένης, ενώ έκανε λόγο για περισσότερα από 300 πλήγματα μέσα σε πέντε ημέρες.

Οι αριθμοί αυτοί προέρχονται από την πλευρά των Χούθι και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Καταδίκη από τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας



Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδονται στους Χούθι εναντίον της Μέκκας και της περιοχής της Μεδίνας.

Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν την ιερότητα των δύο σημαντικότερων ιερών τόπων του Ισλάμ και προκαλούν τα αισθήματα των μουσουλμάνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρώτος συναγερμός στη Μέκκα από τη νέα κλιμάκωση

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν κηρύξει νωρίτερα συναγερμό για ενδεχόμενες αεροπορικές επιθέσεις σε περιοχές του νότου, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Μεταξύ των περιοχών που τέθηκαν σε συναγερμό περιλαμβανόταν και η Μέκκα, για πρώτη φορά από την έναρξη της νέας περιφερειακής σύγκρουσης.

Το γεγονός δείχνει πόσο έχει διευρυνθεί πλέον το πεδίο της αντιπαράθεσης, η οποία δεν περιορίζεται στις μάχες στην Υεμένη αλλά αγγίζει άμεσα και σαουδαραβικό έδαφος.

Οι Χούθι ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα



Η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο εύθραυστη μετά την πρόσφατη προέλαση των Χούθι στα δυτικά παράλια της Υεμένης.

Το κίνημα έχει αποκτήσει τον έλεγχο περιοχών που του δίνουν ισχυρότερη παρουσία γύρω από το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του παγκόσμιου εμπορίου και της μεταφοράς ενέργειας.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τους φόβους για νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και για μεγαλύτερες διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της Ερυθράς Θάλασσας.

Η καταγγελλόμενη επίθεση κοντά στη Μέκκα προσθέτει έτσι ένα ακόμη επίπεδο κινδύνου σε μια σύγκρουση που ήδη επηρεάζει την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας, τις ενεργειακές υποδομές και τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές.

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