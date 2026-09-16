Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια στις 22:00: Για νικηφόρο ξεκίνημα στο Europa League

Με στόχο να αφήσει πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα στη Super League και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (16/9) τη Γιαγκελόνια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με τους «ερυθρόλευκους» να αναζητούν μια νίκη που θα τους δώσει βαθμολογική και, κυρίως, ψυχολογική ώθηση.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε νωρίς για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησε μόλις επτά παιχνίδια μετά την έναρξη της σεζόν. Τη θέση του ανέλαβε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος δεν είχε το ιδανικό ξεκίνημα στον πάγκο, αφού ο ΟΦΗ έφυγε νικητής με 1-0 από το Φάληρο.

Ο νέος τεχνικός καλείται πλέον να διαχειριστεί μια περίοδο με αυξημένες απαιτήσεις και περιορισμένα περιθώρια για δοκιμές. Στη Super League ο Ολυμπιακός έχει δύο νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές, απέναντι σε Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης, αμφότερες με 1-0, ενώ έχει επίσης μία ισοπαλία 1-1 με τον Βόλο και την ήττα από τον ΟΦΗ. Στο Κύπελλο Ελλάδας, πάντως, έχει πετύχει δύο νίκες, με 4-0 επί της Λάρισας και 3-2 επί του Βόλου.

Η ευρωπαϊκή του παρουσία στο Europa League προέκυψε μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πλέον, οι Πειραιώτες καλούνται να αξιοποιήσουν τη νέα ευρωπαϊκή τους ευκαιρία, ξεκινώντας με εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γιαγκελόνια.

Πρώτη επίσημη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια

Ο Ολυμπιακός και η Γιαγκελόνια θα τεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι σε επίσημη διοργάνωση. Η μοναδική προηγούμενη συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε σε φιλικό το 2019, όταν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με το ευρύ 5-0.

Σε επίσημο επίπεδο, ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μία ακόμη πολωνική ομάδα, τη Γκόρνικ Ζάμπρζε, από την οποία αποκλείστηκε τη σεζόν 1987-88.

Η διαδρομή της Γιαγκελόνια

Η αποψινή αντίπαλος του Ολυμπιακού συμμετέχει για πρώτη φορά στη League Phase του Europa League. Για να φτάσει μέχρι εδώ, χρειάστηκε να περάσει από δύο προκριματικούς γύρους.

Στον τρίτο προκριματικό γύρο απέκλεισε τη Ρέιντζερς με συνολικό σκορ 3-2, ενώ στα playoffs ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ιμπέρια, επικρατώντας με συνολικό σκορ 6-1.

Στο εγχώριο πρωτάθλημα, ωστόσο, η εικόνα της είναι διαφορετική. Η ομάδα του Άντριαν Σιεμιένιετς ηττήθηκε με 2-1 από τη Λεχ Πόζναν και στη συνέχεια με 2-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας. Ανάμεσα στις δύο ήττες είχε προηγηθεί νίκη με 2-1 απέναντι στη Σλασκ Βρότσλαβ.

Η Γιαγκελόνια έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας τον Άρη στα προκριματικά του Europa League τη σεζόν 2010-11. Δεν κατάφερε να πάρει νίκη σε κανένα από τα δύο παιχνίδια και συνολικά παραμένει χωρίς νίκη απέναντι σε ελληνικό σύλλογο.

Οι επιλογές του Αλγκουαθίλ

Το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού κάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Φορτούνης είναι τιμωρημένος, ενώ ο Σα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Παράλληλα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα και Κλέιτον.

Τσικίνιο και Πιρόλα ολοκλήρωσαν με μικροπροβλήματα την τελευταία αναμέτρηση, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμοι. Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει το 4-2-3-1, σχηματισμό που χρησιμοποίησε και στο πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο.

Στην απέναντι πλευρά, ο Άντριαν Σιεμιένιετς έχει στη διάθεσή του το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ. Μοναδική επιβεβαιωμένη απουσία είναι αυτή του Ουσμάν Σο, ο οποίος αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό. Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα της Γιαγκελόνια μετά την ήττα από τη Βίσλα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Τικνιζιάν (Μπρούνο), Πουέρτα, Φρόιλερ, Γιάρεμτσουκ (Γκονζάλες), Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Σίλβα.

Γιαγκελόνια: Αμπράμοβιτς, Βόιτουσεκ, Βιτάλ, Κωνσταντόπουλος, Βντόβικ, Κλίνγκε, Ρομάντσουκ, Ιμάζ, Αγκμπονίφο, Πρέλετς, Σμιτ.

Η ώρα και η μετάδοση

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια θα ξεκινήσει στις 22:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Magenta Sport 2.

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