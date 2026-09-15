ΟΦΗ-Χόφενχαϊμ: ''Εξαφανίζονται'' τα εισιτήρια, άνοιξε και η Θύρα 16

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Σε ρυθμούς… Ευρώπης κινείται το Ηράκλειο, με τον κόσμο του ΟΦΗ να ανταποκρίνεται μαζικά στο ιστορικό ραντεβού με τη Χόφενχαϊμ. Πάνω από 12.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί, ενώ η αυξημένη ζήτηση οδήγησε την ΠΑΕ στο άνοιγμα ακόμη μίας θύρας στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΟΦΗ έχει ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον των φιλάθλων της κρητικής ομάδας ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 19:45, στην πρώτη του αναμέτρηση για τη League Phase του Europa League, και το Παγκρήτιο Στάδιο αναμένεται να φορέσει τα γιορτινά του.

Η ανταπόκριση του κόσμου είναι εντυπωσιακή. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια είχαν ήδη διατεθεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η προπώληση συνεχίστηκε με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς και τις επόμενες ώρες.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια στη Θύρα 15

Η αυξημένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να εξαντληθούν τα διαθέσιμα εισιτήρια στη Θύρα 15, μετα τις θυρες 2,9,10,11,12,13 και 14, γεγονός που οδήγησε την ΠΑΕ ΟΦΗ να προχωρήσει σε μία ακόμη κίνηση προκειμένου να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, άνοιξε και η Θύρα 16 του Παγκρητίου, δίνοντας νέα δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων στους φίλους της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στις εξέδρες για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Παράλληλα, η κινητικότητα στις υπόλοιπες διαθέσιμες θύρες παραμένει έντονη, με τα εισιτήρια να παρουσιάζουν σημαντική απορρόφηση.

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