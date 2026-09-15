ΟΦΗ: Ο Ισπανός Αλμπερόλα Ρόχας σφυρίζει το ματς με την Χοφενχάϊμ (βίντεο)

Με έναν διαιτητή με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου θα πραγματοποιήσει ο ΟΦΗ την ιστορική ευρωπαϊκή του πρεμιέρα.

Η UEFA όρισε τον Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας να διευθύνει την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ 917/9-19:45), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο ρέφερι από την Ισπανία καλείται να «σφυρίξει» σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τους Κρητικούς, οι οποίοι ετοιμάζονται να γράψουν μία ακόμη σημαντική σελίδα στην ιστορία τους.

Ο Αλμπερόλα Ρόχας διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τη La Liga, έχοντας διευθύνει παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων στο ισπανικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Έχει παίξει συνολικά 174 παιχνίδια της La Liga και 11 διοργανώσεων της UEFA.

Μάλιστα, την προηγούμενη σεζόν είχε την τιμή να οριστεί στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας, ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η αναμέτρηση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να κατακτά το τρόπαιο.

Στο πλευρό του Ισπανού διαιτητή θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Μορένο και Φερνάντεζ, οι οποίοι θα αναλάβουν χρέη βοηθών. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Βίκτορ Γκαρσία Βεντούρα.

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